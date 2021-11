Contraloría advirtió irregularidades de ministro Delgado en periodo que fue alcalde

La Contraloría General de la República advirtió irregularidades durante la administración del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cuando era alcalde de la comuna de Estación Central.



Según el informe revelado por T13, el organismo hizo llegar al Concejo Municipal de la comuna un sumario después de cinco años de investigación, estableciendo sanciones para funcionarios que aún trabajan en la municipalidad. Y si bien no impone castigos para Delgado, el documento establecer su responsabilidad administrativa.



El ente contralor advirtió que el actual ministro, cuando era jefe comunal, no debió autorizar mediante trato directo piezas de publicidad municipal con su rostro en plena época de elecciones. Su proveedor fue Jorge Pomar Marguirot, quien registra 201 órdenes de compra por parte de Estación Central en el Portal de Adquisiciones del Estado, facturando más de 400 millones de pesos.



En otra arista, el secretario de Estado tampoco estaba habilitado para visar viajes de concejales a supuestas capacitaciones al extranjero, las cuales no habrían estado debidamente justificadas y permitían a los ediles pasar varios días fuera del país sin actividades programadas.



De acuerdo al citado medio, el jefe de gabinete recurrió a las instancias judiciales e incluso acudió al Tribunal Constitucional con el fin de frenar la investigaciones de Contraloría.



“Rodrigo Javier Delgado Mocarquer ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (respecto del artículo 133 de la Ley No 10.336) sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República”, señaló el requerimiento presentado por la exautoridad municipal ante el TC.



Ahora queda en manos del Concejo Municipal acudir a otras instancias para evaluar sanciones contra Delgado por “notable abandono de deberes”, como el Tribunal Electoral Regional. El titular del Interior podría ser sancionado con inhabilitación para cargos de elección popular en una cantidad determinada de años.



Incluso podría ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. En dicho escenario, debería dejar su cargo como ministro.