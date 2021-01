Cruz-Coke: “Al Frente Amplio le sirve esta violencia para fines políticos”

El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) criticó al Frente Amplio, luego de que fuera impulsado un proyecto para derogar las leyes antibarricadas, de control preventivo de identidad y de Seguridad del Estado, iniciativas respaldadas, además, por parlamentarios del Partido Comunista y del Partido Socialista.



El anuncio fue dado por Amaro Labra (PC), Miguel Crispi (RD), Catalina Pérez (RD), Maite Orsini (RD), Claudia Mix (Comunes), Giorgio Jackson (RD) y Daniella Cicardini (PS), situación que molestó a Cruz-Coke, considerando que se dio en el marco de la arremetida del Gobierno contra la delincuencia y sus llamados a aprobar la agenda de seguridad.



“Me gustaría que los diputados que son parte del Frente Amplio y que tienen representación en la zona cero, como es el caso del Distrito 10, del diputado Jackson, la diputada (Natalia) Castillo (ex FA) y del diputado (Gonzalo) Winter (CS), vayan a planteárselo directamente a los vecinos que no han podido, durante un año, vivir en paz, que les han destruido el comercio, que han destruido el mobiliario público, que no los han dejado, cada viernes, vivir con tranquilidad”, remarcó Cruz-Coke.



Y añadió que “esto explica, también, parte de los distintos resultados electorales que ha habido últimamente respecto al Frente Amplio. El Frente Amplio, que hoy está aliado con el Partido Comunista, está mostrando verdaderamente su cara, y es una cara en la cual la violencia finalmente es funcional a sus intereses, y esos intereses son los que hoy día se están transparentando”.



Finalmente, aseguró que “a ellos les sirve esta violencia” para propósitos políticos y recordó que actualmente no hay personas en prisión preventiva por “saltarse torniquetes o protestar”, sino que tienen esa medida cautelar debido a “receptación, otras por tráfico de drogas, otras por ataques incendiarios, otras por poner bombas incendiarias en distintos lugares que son públicos y que afectan, precisamente a los vecinos”.



“Entonces, yo les diría a los señores del Frente Amplio, sobre todo a todos los que están en la Región Metropolitana, vayan a presentar en la Plaza San Borja este proyecto a los vecinos, a ver qué les dicen”, subrayó.