Gobierno vuelve a explicar plan “Fondéate en tu casa” y Bellolio ofrece disculpas

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, junto a su par de Salud, Enrique Paris, y a la subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell, volvieron a aclarar la tarde de este lunes los alcances del plan “Fondéate en casa”, el que este domingo sufrió modificaciones dado que se excluyó del permiso especial para Fiestas Patrias a las comunas que estén en Cuarentena.

“El plan fue presentado el miércoles pasado y sí, ha sufrido modificaciones. Hemos escuchado atentamente las voces de quienes nos han planteado inquietudes, críticas, de quienes nos han dicho que debía ser aún más restrictivo”, señaló Bellolio, quien se disculpó con la ciudadanía.

“El plan se entregó con 14 días de anticipación y en estos días, si es que hemos causado alguna confusión, por supuesto que les pedimos disculpas a las personas que se hayan sentido confundidas. La nueva política es esa que sabe reconocer errores”.



Luego, precisó que “las comunas que están en paso 1 o Cuarentena van a mantener todas las restricciones que hoy están vigentes, por lo que no van a poder acceder a los permisos especiales de desplazamiento de los días 18, 19 y 20 de septiembre”.



“Las comunas que están en paso 2 o Transición -agregó- van a poder solicitar solo un permiso, que pueden ocupar una vez en alguno de los tres días: o el 18, o 19 ó 20. Eso sí, no podrán trasladarse a una comuna que esté en cuarentena”.



Respecto de las comunas que están en paso 3, 4 ó 5, el ministro de la Segegob explicó que “no van a requerir un permiso especial de traslado, salvo que quieran ingresar en una comuna que está en Transición”.



AFORO PERMITIDO



Respecto del aforo permitido, Bellolio reiteró que serán cinco personas adicionales los permitidos en una celebración que se realice “en un espacio privado”, mientras que serán 10 en total los participantes permitidos “en espacios públicos abiertos, como plazas, parques o pasajes”.



Sobre este último punto, Bellolio fue consultado si acaso no era contradictorio que se permitiera un máximo de 10 personas en un lugar abierto, mientras que una casa puede recibir cinco personas adicionales aunque en ese lugar ya vivan 10 personas, totalizando 15 participantes del festejo.



“Efectivamente, en un espacio privado son cinco personas adicionales a las que habitan en ese hogar, sin importar el metraje que tenga esa casa. Inclusive son cinco personas adicionales aún cuando esto se haga en el patio o en la terraza”, asintió.



“Por supuesto, como bien ha dicho la autoridad sanitaria, es importante que tengamos una buena ventilación, es decir, también instamos a aquellas personas que van a tener cinco invitados, ojalá lo hagan en exterior y si no pueden, que al menos haya un par de ventanas abiertas, de manera de mejorar la ventilación”, señaló el vocero.