Ignacio Herrera reconoció interés de Colo Colo: “Sería espectacular y me siento capacitado”

Este viernes se cerrará el libro de pases en esta ventana de fichajes del fútbol chileno, por lo que a Colo Colo se le acaba el tiempo para intentar sellar al anhelado delantero que pidió el técnico Gustavo Quinteros.

En las últimas horas surgió el nombre del chileno Ignacio Herrera, de 33 años y quien actualmente milita en el Aucas de Ecuador, como opción. El propio ariete se refirió a la chance de arribar al Cacique.

“Me lo tomo con mucha tranquilidad. Me lo tomo con muchísima ilusión. Llegar a Colo Colo es algo grande, vengo de un muy buen año y medio en Ecuador y me siento capacitado. Sé que puedo aportar con un granito de arena, sería espectacular”, reconoció el atacante a radio ADN.

“Hace un par de semanas que me vengo enterando de la posibilidad, pero todavía no hay nada concreto. Mientras nadie del cuerpo técnico me hable, sigue siendo una opción”, añadió el atacante que no juega desde mayo.

Por último, Herrera sostuvo que “me siento capacitado, la liga ecuatoriana es muy competitiva. Sé lo que me voy a encontrar en Colo Colo, sería un paso muy grande en mi carrera”.