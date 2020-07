Jefe de bancada del PPD: “Llamamos a los senadores a no doblegarse”

“Se ha roto el paradigma de un sistema de AFP injusto, de un sistema privado de capitalización individual que ha abusado de las chilenas y chilenos durante cuatro décadas, y se abre una puerta sin retorno, hacia una sociedad más justa, más igualitaria y donde al pueblo de Chile se le reconoce lo que le pertenece. Cuando estamos frente a un Gobierno indolente, incapaz de entregar ayuda oportuna y robusta, es poco humanitario negarse a la posibilidad de que echen mano a lo que les pertenece”, remarcó este miércoles el jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto.



El parlamentario agregó que “hacemos un llamado a los senadores a no doblegarse, a no dar pie atrás con este proyecto, para que siga su curso y se recupere la parte que se perdió con el fondo solidario”.



Por su parte, la diputada Carolina Marzán señaló que “hoy dimos una señal de unión y que pensamos en las personas y no en las empresas. Queda en evidencia la insuficiencia de las medidas del Gobierno, que solo recurre a deudas y préstamos en ayuda de quienes hoy pasan hambre”.



“Además -añadió-, el modelo no da respuestas a las necesidades al Chile de hoy, en contexto de extrema necesidad y precariedad. Debemos trabajar por todos y cada uno de los chilenos, sentando el precedente de la necesidad de urgencia de cambiar el sistema de pensiones de nuestro país”.



En tanto, el diputado Tucapel Jiménez, indicó que “estoy muy emocionado con esta votación, porque va en directa ayuda de las familias que más lo necesitan. Cada uno podrá decidir si hace uso o no de esto, pero lo más importante, lo histórico, es que tengo la esperanza de que sea el principio del fin de un sistema perverso que se instaló en dictadura y que ha provocado tanto daño en los adultos mayores de nuestro país”.



“Recordé a mi padre -agregó Jiménez-, quien fue uno de los primeros que dijo que este sistema iba a ser nefasto para los chilenos. Siento que es primera vez que el Congreso estuvo a la altura y en sintonía con la ciudadanía”.



Para el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, “hoy el Congreso ha readquirido confianza ciudadana y legitimidad porque se colocó del lado de la inmensa mayoría de los chilenos, y quiero llamar al Gobierno y al Presidente Piñera para que escuche más a la ciudadanía. La forma cómo está gobernando nos está llevando a una confrontación, los vetos que está haciendo a los proyectos que aprobamos en el Congreso es una forma confrontacional, tenemos que dialogar más y escuchar a los chilenos en esta pandemia para salir adelante”.