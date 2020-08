Ley de Migración: Bellolio llama al Senado a rechazar indicaciones presentadas por la oposición

El ministro vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, criticó duramente a los parlamentarios de oposición que patrocinan un par de indicaciones al proyecto de ley de Migración y Extranjería presentado por el Ejecutivo e hizo un llamado al Senado para que rechace tales enmiendas.



La tramitación de la iniciativa lleva siete años en el Congreso y la tarde de este miércoles comenzará a ser revisada por la Sala de la Cámara Alta.



Las dos indicaciones controversiales son una que pretende incorporar al texto la “permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales” -patrocinada por los senadores Isabel Allende (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD)-, y otra -patrocinada por Jorge Pizarro (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Montes (PS)– que permite a extranjeros que se encuentran en situación irregular o en tramitación solicitar, en los 90 días posteriores a la aprobación de la ley, una visa sin recibir sanciones.



En una actividad de fomento de la estrategia sanitaria del testeo, trazabilidad y aislamiento en uno de los terminales de buses de Estación Central, Bellolio señaló que para el Gobierno “la ley de Migración es muy importante que se apruebe, en el sentido que la envió este Gobierno. No queremos hacer como el Gobierno anterior, que no hizo nada y en cuatro años entraron más de un millón de personas, de los cuales nueve de cada diez venían como turistas y varios se quedaron en una situación irregular. Y cuando los migrantes quedan en situación irregular, se vulneran sus derechos. Por lo tanto, eso es malo para los migrantes y para el país”.



Según el vocero de La Moneda, “este Gobierno hace más de siete años que presentó una modificación a la ley de Migración, que estaba hecha desde 1975, por lo que necesitábamos cambiarla. Y así como queremos tener una migración ordenada, segura y regular, que le abre la puerta a quienes quieren venir al país a hacer el bien, queremos pegarle un portazo a aquellos que quieren importar el ‘narco’. Esa es la razón por la cual en los últimos días se han expulsado 38 personas, algunas con situaciones judiciales por delitos de narcotráfico”.



A juicio de Bellolio, “si se aprobara una indicación de la oposición, esas personas podrían entrar de forma ilegal y luego tener residencia legal. Cómo podría entenderse algo como eso. Lo que han denominado ‘turismo laboral’ es una contradicción en sí misma”.



Sobre la discusión en la Cámara Alta, Bellolio señaló: “Espero que el Senado rechace ampliamente estas indicaciones que algunos han llamado ‘turismo laboral’”.



POSTERGACIÓN DEL PLEBISCITO



Sobre los dichos del Presidente Piñera que molestaron a la UDI, respecto de que “todos los chilenos quieren cambiar la Constitución”, Bellolio explicó que “lo que ha dicho el Presidente tiene que ver con los contenidos, que nos preocupa cuál es ese país de futuro”.



“En torno a eso -añadió- ha manifestado que tanto los que están por el Rechazo como los que están por el Apruebo quieren hacer modificaciones a la Constitución, solo que la manera de hacerlo es distinta”.



El ministro también criticó a Espacio Público, que calificó como “una ruleta rusa” el plan de desconfinamiento del Gobierno.



“Sobre la expresión de ‘ruleta rusa’, me parece especialmente desafortunado y lamentable que un centro de estudios pretenda jugar con la vida de las personas como ellos lo están haciendo. Yo espero que se retracten, porque son personas serias, profesionales, y por lo mismo, no me parece que les digamos a las personas que salir a la calle en el plan de desconfinamiento que se ha hecho, trabajado con toda la sociedad civil, con los expertos, signifique una ruleta rusa. Eso no corresponde a la realidad. El plan Paso a Paso se trata de ir avanzando de a poco. Nadie puede cantar victoria y algunas comunas tienen que retroceder”.



Finalmente, se refirió a quienes han postulado postergar el plebiscito de octubre, debido a la pandemia de coronavirus.



“Es cierto que algunas voces han planteado que hay que evaluar el plebiscito, pero para el Gobierno ese acto está en la Constitución y la única posibilidad de modificar la fecha está en manos del Congreso, que aprobó una ley que le da más facultades al Servel para realizar un plebiscito seguro”.





En la jornada en Estación Central, Bellolio participó junto al alcalde de esa comuna, Rodrigo Delgado; al intendente Felipe Guevara y a la seremi de Salud metropolitana, Paula Labra, en un operativo gratuito de exámenes de PCR, en el que el ministro vocero aprovechó de someterse a un testeo.