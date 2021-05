Ministro de Salud se emocionó al cierre del balance: “También hay influencers positivos”

El ministro de Salud, Enrique Paris, no ocultó su emoción durante el cierre del balance de la pandemia de este lunes, donde emitió palabras de agradecimiento a las personas que han apoyado su gestión de la crisis sanitaria.



“Yo pienso que desgraciadamente la gente que llama a no vacunarse, produce daño, ya que como ustedes han visto la mayoría de los pacientes que están hospitalizados en la Unidades de Cuidados Intensivos son pacientes que no tienen la vacuna”, sostuvo.



“Por lo tanto, llamar a no vacunarse es llamar enfermarse, llamar a no vacunarse es llamar a hospitalizarse, llamar a no vacunarse es llamar a ingresar a la UTI y llamar a no vacunarse es llamar a la muerte. Entonces yo creo que esos influencers negativos deberían pensar bien antes de transmitir esas señales”, criticó.



Paris sostuvo que “hay que recordar que la vacunación es voluntaria, es libre, voluntaria, segura y efectiva, por tanto, hay que balancear también ese punto de vista que nosotros siempre hemos transmitido”.



“Así como hay influencer negativos, también hay influencer positivos y hay otros influencers positivos que no salen a la luz pública, pero que generalmente hacen pequeñas campañas o me llaman por teléfono y nos apoyan”, subrayó.



En ese momento, el titular del Minsal agradeció a famosos como Eli de Caso, Gloria Stanley y María Inés Sáez, por ayudar en la campaña de vacunación. En ese instante, el ministro se quebró al agradecer a una prima por su labor.



“Me permito también nombrar a una prima, que siempre me apoya y a María Isabel Pérez, enfermera de la (Universidad) Católica, que siempre, siempre, nos apoyan”, finalizó.