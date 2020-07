Ministro Víctor Pérez: “Este gabinete viene para iniciar una nueva etapa, una etapa de unidad”

El senador Víctor Pérez Varela (UDI), de 65 años, se despidió la mañana de este martes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. “Me voy a algo que ustedes ya presumen”, señaló. En su colectividad aseguran que la tarde de este lunes ya estaba claro su nombre para asumir en Interior.

Este UDI histórico, que llevaba 30 años en el Congreso después de haber sido alcalde designado de Los Ángeles en 1981 por la dictadura militar, cargo que ocupó hasta 1987, asumió este martes la cartera en reemplazo de Gonzalo Blumel (Evópoli), quien llevaba nueve meses exactos en el cargos.

En esos años se sumó a la UDI, siendo uno de sus impulsores. De hecho, en 1990 fue electo diputado por la zona cordillera de la Región del Biobío.

En sus tres décadas en el Congreso fue reelecto como diputado en 1993, 1997 y 2001, y luego se convirtió en senador por la misma zona en 2005 y reelecto en ese cargo en 2013.



Pérez fue un celoso fiscalizador de los gobiernos de Lagos y Bachelet, consigna La Tercera.

Su historial de hombre duro apunta a ordenar al revuelto sector y le concede un triunfo a la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, tras descartarse la llegada de Evelyn Matthei.

NUEVA ETAPA

“Este gabinete viene para iniciar una nueva etapa, una etapa de unidad, una etapa de optimismo y una etapa de concordia entre los chilenos para resolver los problemas que tiene cada uno de nuestros ciudadanos. Los problemas y los desafíos son inmensos y, por lo tanto, es fundamental trabajar unidos para lograr que esas dificultades puedan ser superadas. No imagino que un país dividido pueda superar esta dificultad, solo la unidad”, dijo en su primera intervención en La Moneda.

El ahora exsenador por las regiones de Biobío y Ñuble planteó que una de las prioridades de será trabajar para “reactivar el país”. “La pandemia en algún momento declinará como lo está haciendo y terminará. Y por lo tanto se requiere que los chilenos tengan trabajo. El plan de reactivación será una prioridad nuestra, de todos y cada uno de los ministros a lo largo y ancho del país, para darle esa seguridad también a los chilenos y chilenas que van a tener la posibilidad de tener un empleo”, comentó.

Remarcó asimismo que tendrá una “especial preocupación” por la Región de La Araucanía. “Los chilenos y chilenas que viven en La Araucanía merecen la paz, merecen vivir en tranquilidad, alejar a los violentos para resolver los problemas”, indicó.

“La Araucanía no es un tema meramente policial. Por cierto, respaldar la acción de nuestras policías, pero también el tema es el diálogo. Yo no veo posible que todos los habitantes de esa región, que la gran mayoría -por no decir la inmensa mayoría- quieren vivir en paz y tranquilidad, no puedan a través del diálogo y la conversación, aislar a los violentistas”, continuó.

“La violencia no solamente se aísla y se derrota con la acción policial, se aísla y se derrota también con una acción política y esa política significa escuchar, conversar, preocuparnos y saber que esa región va a tener respuestas”, profundizó, señalando que “si esos mismos hechos de violencia pasaran en la Región Metropolitana sería una situación que tendría abocados a todo el mundo”.

Consultado sobre sus dichos como senador, cuando aseguró que no veía ninguna razón para cambiar la Constitución, Pérez enfatizó en que “el Presidente nos ha dado una misión y esa es la que vamos a cumplir como ministros de Estado, que el plebiscito del 25 de octubre se realice de la manera más segura y participativa posible. Y vamos a ayudar a que sean los chilenos y chilenas los que ese día concurran seguros a expresar su opinión”.

Pérez también tuvo palabras de agradecimiento para Gonzalo Blumel, su antecesor en el cargo. “No quisiera terminar esta parte de mi intervención sin hacer un reconocido homenaje, reconocimiento y valoración a lo que hicieron, entre otros, Gonzalo Blumel y Claudio Alvarado”, dijo.

“Les tocó momentos extraordinariamente difíciles, les tocó los peores momentos de la historia de Chile y ellos supieron con patriotismo enfrentar, dieron la cara y dieron lo mejor de sí”, agregó.

Frente a posibles cambios en el segundo piso de La Moneda, Pérez estableció que los equipos asesores “dependen del Presidente de la República y no de los ministros”.ROL DE LAS POLICÍAS

Finalmente, el ministro del Interior entregó su respaldo a las policías y agregó que estas “actúan para proteger a los chilenos, para darle seguridad a los chilenos. Las policías son parte de la solución, no del problema”, recalcó.

“Hay que convencer a la ciudadanía de que el cumplimiento de las reglas, de las normas y de la legalidad es vital para poder superar los problemas que tenemos. Quien piense y promueva lo contrario o quien no rechace la violencia está generando una dificultad real para que los problemas que vivimos los chilenos nos se resuelvan”, subrayó.