Parisi confirma que da positivo por Covid-19

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, finalmente confirmó que dio positivo por Covid-19, tras días de incertidumbre. El candidato confesó que comenzó a sentir síntomas propios de la enfermedad el pasado lunes.



A través de un video publicado en su cuenta de Instagram (@fr_parisi), el aspirante a La Moneda expuso los resultados del examen PCR. Además, aseguró que se encuentra en cuarentena, que posee su esquema de vacunación completo, y que sus síntomas son leves.

El abanderado deberá hacer una cuarentena de catorce días, por lo que puso en duda su presencia en Chile el 21 de noviembre, día en que se realizarán las elecciones presidenciales en nuestro país.

“Tendré que estar aislado y tendré que hacerme un test en diez días más para ver, pero por lo general son catorce días”, explicó.



Esto pone fin a una semana compleja para el candidato, quien no pudo llegar a nuestro país el pasado domingo cerca del mediodía. No obstante, no pudo tomar el avión pues el examen PCR que se había realizado en las vísperas del viaje, arrojó como resultado “inconcluso”.



Aquello sembró dudas en la opinión pública, por lo que el presidenciable aprovechó de mostrar en su espacio de Youtube, un video en el que aparecía haciéndose un hisopado. “Encuentro denigrante que yo tenga que mostrar esto, porque es privado. Como por todo me atacan, ojalá que me dejen tranquilo”, dijo.