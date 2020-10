PC respalda a Jadue tras intento de agresión en Plaza Baquedano y apunta a “infiltrados”

El Partido Comunista (PC) expresó su apoyo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien fue expulsado violentamente desde la Plaza Baquedano, junto a su comitiva de cinco personas. Incluso, el jefe comunal y su grupo sufrieron un intento de agresión a palos y tuvo que escapar a la carrera.



“Apoyamos al alcalde Daniel Jadue, quien desde el inicio de la revuelta ha ido a Plaza Dignidad a manifestarse junto al pueblo. Digno comportamiento ante intento de encerrona incitada por infiltrados. Vamos con todo por el Apruebo y la Convención Constitucional”, escribió el PC en su cuenta de Twitter.



Por su parte, Jadue escribió el siguiente mensaje: “Fui a Plaza De La Dignidad como tantas veces. Estuve una hora allí. Cuando salí un par de personas consideraron que yo no debía estar. Trataron de agredirnos, pero no caímos en la provocación. Estamos bien y firmes por el Apruebo y la Convención Constitucional”.



En tanto, el diputado Gabriel Boric señaló en la red social: “Todo mi apoyo a Daniel, a la Bea, a las mujeres de oposición, a todos quien han (hemos) debido enfrentar agresiones por no ser un espejo de otros. No seamos como quienes rechazan el debate y pretenden anular la diversidad del cambio que será multicolor y heterogéneo. Seguimos!”.



También se pronunció el diputado Giorgio Jackson, quien expresó que “parece que siempre habrá un pequeño grupo que insistirá en la competencia de ‘quién es más revolucionarix’. Toda la solidaridad con el alcalde Daniel Jadue ante la cobarde agresión de hoy. No hay duda que Daniel es de quienes, desde lo institucional, han movido la frontera de lo posible”.



El senador UDI Ivan Moreira opinó que “el llamado llega tarde desde la oposición y la izquierda es cómplice de la violencia. Jadue vivió en carne propia lo que vivimos quienes piensan distinto a la izquierda”.

⭕ #YoEstoyConJadue | Así es recibido @danieljadue cada vez que va a #PlazaDignidad. Lo sucedido hoy no es más que una provocación orquestada por un par de infiltrados y descerebrados. A pesar de ello, seguimos avanzando junto al pueblo que lucha! #ChileDespertó #DanielJadue pic.twitter.com/43MgpvFd2u — JJCC Recoleta #YoApruebo (@jota_recoleta) October 18, 2020