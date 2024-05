“Eso es falso”: Claudio Valdivia desmiente a Sabrina Sosa sobre deuda de pensión

Durante el último capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Claudio Valdivia reveló que mantiene una mala relación con su expareja, Sabrina Sosa, con quien tiene un hijo en común, y ahora, en una reciente entrevista, el participante del reality de Canal 13 profundizó sobre esta situación y desmintió una polémica acusación de la modelo argentina.

En una conversación con La Hora, Valdivia se refirió a su mala relación con Sosa, y recordó los dichos de esta última, en torno a una supuesta deuda de pensión alimenticia.

“Nos llevamos mal. Sabrina, el año pasado, empezó a trabajar en un programa de farándula, ‘Me Late’, y lo mismo que la Daniela Aránguiz. Empezaron a hablar cosas que son íntimas”, comenzó diciendo.

Asimismo, expresó que “me acuerdo de tres cosas falsas. Una, que yo le debía la pensión. Eso es falso. A mí, ¿qué es lo que me molesta cuando las personas dicen algo en la televisión?, que no tienen pruebas de lo grave que están diciendo”.

“Después voy y le digo, ‘¿por qué estás diciendo esto? ¿Por qué dijiste que la pensión es baja?’ Antes de que fuese el juicio, yo pagaba un millón trescientos. Le pagaba el colegio, le pagaba los estudios, le pagaba el gasto común. Y cuando sale el juicio, a mí me dice la jueza que yo tengo que pagar novecientos lucas”, añadió.

En este sentido, comentó que “¿Por qué no dice las cosas buenas? ¿Por qué dice lo malo? Morbosa”.

Por otra parte, mencionó que en una oportunidad “Andrés Bailes le pregunta ‘¿cómo es Claudio como papá?’ y ella dijo ‘prefiero no contestar’”.

En la misma línea, el hermano de Jorge Valdivia señaló que en su momento encaró a Sosa por esta situación. “Cuando llego a la casa y le digo ‘oye, ¿por qué no contestaste que yo soy un buen papá?, porque soy presente, estoy con mi hijo. A veces cuando te vas de viaje estoy yo, porque te has ido varias veces de viaje. Y yo estoy aquí con mi hijo. No me corresponde algunos días y yo estoy acá”, sostuvo.

“Si te preguntan cómo es Claudio como pareja, me da igual lo que digas, di que soy infiel e inventa si quieres. Pero si te preguntan ¿Cómo es como un papá? Dí que soy un buen papá, que soy presente”, indicó.

Además, subrayó que “siempre hemos tenido mala relación. Pero a mí no me vas a escuchar hablar públicamente mal de Sabrina. No tengo por qué hacerlo”.