“Mi destino está sellado pero el de ella no”: Hombre con cáncer terminal busca nuevo hogar para su perrita

Un hombre de Estados Unidos identificado como David Fine, de 63 años, sorprendió a la comunidad de redes sociales luego de anunciar que se encuentra en búsqueda de un nuevo hogar para su perrita llamada Babs, luego de que fuera diagnosticado con un cáncer terminal.

Fine, señaló a diversos medios locales que Babs, a quien adoptó hace diez años, se ha convertido en lo más importante en su vida, por lo que quiere dejarla en buenas manos. El hombre fue diagnosticado con un cáncer de pulmón en etapa cuatro en 2023, donde le informaron que solo le quedaban seis meses de vida.

Al conocer el diagnóstico, Fine decidió no optar al tratamiento para optar a una mejor calidad de vida. Por ello, tomó la difícil decisión de realizar una publicación en Facebook, la que rápidamente se hizo viral.

El hombre espera encontrar un hogar para Babs lo antes posible, ya que nunca se casó ni tuvo hijos. La única condición es que en su nuevo lugar no haya mascotas ni niños pequeños.

“Somos realmente unidos, cuando no vuelva a casa ella lo sabrá. Me gustaría encontrar a alguien como yo. Es como intentar encontrar un hogar para tu hijo. Ella es lo más importante en este momento, mi destino está sellado pero el de ella no. Así que tengo que asegurarme de que obtenga tantos años buenos del resto de su vida como pueda”, indicó en la publicación.