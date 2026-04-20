“La Sociedad” vuelve a los escenarios con una extensa gira por Chile

El destacado dúo nacional “La Sociedad”, ícono de la música pop romántica de los años 90, vuelve a los escenarios -después de un largo receso- para presentar su espectáculo “Grandes éxitos en vivo”.

Con este show recorrerán gran parte del país y revivirán junto a su público grandes clásicos, entre los que se cuentan “Nada Quedará”, “Quizás”, “Y verás”, entre muchos otros.

El dúo -cuyos hits se popularizaron en toda Latinoamérica y que tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 1997- se presentará en ciudades como Chillán, Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo y Viña del Mar.

Para sus integrantes, Daniel Guerrero y Pablo Castro, este es un regreso cargado de emociones. “Volver a cantar con mi amigo Pablo es algo que me llena de alegría. Regresar a mis raíces y recordar junto con el público tantas canciones que interpretamos en los años 90 y que aún están presentes en la gente, es algo muy lindo”, dice Guerrero.

“Sentimos que era un buen momento”

Respecto de las razones que los llevaron a reunirse después de tanto tiempo, Pablo Castro comenta que “sentimos que era un buen momento. Se cumplen 30 años del estreno de ‘Nada Quedará’ una de nuestras canciones fundamentales, y había que celebrar. La conexión con la música, con el público y entre nosotros seguía intacta. Había una deuda emocional con este proyecto y muchas ganas de volver a compartirlo”.

Acerca del show “Grandes éxitos en vivo”, Daniel Guerrero explica que “será un viaje en el tiempo, para los que vivieron esa época. Un recorrido por sus vidas, a través de nuestra música. Y para las generaciones más jóvenes, que conocen nuestra música, pero nunca nos vieron en vivo, les prometemos la mejor versión de nosotros, con un gran sonido y una tremenda puesta en escena”.

“Mucho de nuestro público conserva nuestros casettes y discos compactos y quieren escuchar canciones que nunca tocamos en vivo. No tengo dudas de que esta vuelta será para rato”, sostiene.

“Hoy tenemos más experiencia, otra mirada. Hay una evolución natural, pero la esencia se mantiene intacta. La identidad de La Sociedad sigue ahí, solo que con una madurez artística que nos permite disfrutar aún más lo que hacemos”, agrega Castro.

A la vez, ambos enfatizan que “queremos mostrar mucho material inédito que quedó guardado y que corresponde a nuestros primeros años de carrera. Estamos seguros de que nuestros fanáticos van a disfrutar un montón estas canciones, que próximamente estarán en todas las plataformas digitales”.

Sobre las proyecciones que tienen para este 2026, luego de este esperado regreso, cuentan que “tenemos muchas ganas de hacer cosas nuevas. Hay ideas, proyectos y planes que iremos mostrando poco a poco, pero dejaremos que el tiempo se encargue de aquello. Este regreso no es solo nostalgia, también es un nuevo comienzo”, concluyen.

Coordenadas show La Sociedad: “Grandes éxitos en vivo”

Junio 2026

Viernes 5. Chillán. Casino MDS

Jueves 25. Arica. Hotel del Valle

Viernes 26. Iquique. Hotel OX

Sábado 27. Antofagasta. Teatro Municipal

Domingo 28. Calama. Teatro Municipal

Julio 2026