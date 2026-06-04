Qué hacer en Santiago: los mejores panoramas de junio entre cultura, música y entretención

Junio llega con una amplia cartelera de actividades, ferias de emprendimiento, conciertos, exposiciones, actividades deportivas inclusivas, talleres culturales y encuentros para toda la familia forman parte de los panoramas que se desarrollarán durante las próximas semanas en distintos puntos de la capital.

Desde experiencias ligadas al arte y la música, estas actividades ofrecen alternativas para públicos de todas las edades. Si estás buscando qué hacer en Santiago, aquí encontrarás algunos de los panoramas más destacados de junio.

Qué hacer en Santiago: panoramas culturales para descubrir arte y patrimonio

Mercado Barrio París-Londres

Uno de los barrios patrimoniales más reconocidos de Santiago volverá a llenarse de música, gastronomía y emprendimiento con una nueva edición del Mercado París-Londres. El evento reunirá a más de 70 emprendedores, además de una programación artística que contempla conciertos en vivo de jazz, folk, funk, música experimental y sonidos latinoamericanos.

Además, la actividad contará con espacios pensados para toda la familia, incluyendo una zona infantil con juegos, espectáculos de títeres, ajedrez gigante y actividades recreativas. También participará el Museo Histórico Nacional con experiencias y muestras interactivas para acercar la historia de una manera entretenida.

Lugar: Barrio París-Londres, Santiago.

Fecha: 6 y 7 de junio.

Horario: Desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

Cierre de exposición en Galpón Independencia

El Galpón Independencia realizará la jornada de cierre de dos exposiciones de arte contemporáneo, “Guía para atravesar pensamientos punzantes”, de María Jesús Masihy, y “Sobreviven los huesos”, de Gonzalo Aguirre.

La actividad marcará la última oportunidad para recorrer ambas muestras, que exploran distintas reflexiones a través de instalaciones y propuestas visuales, para que tengas un buen panorama en qué hacer en Santiago.

Lugar: Galpón Independencia, Padre Las Casas 2469, Independencia.

Fecha: Sábado 6 de junio.

Horario: De 12:00 a 17:00 horas.

Taller de Kultrun

La instancia busca acercar a los participantes al significado espiritual, ceremonial y simbólico de este instrumento ancestral, promoviendo el conocimiento y la valoración de los pueblos originarios.

Durante las sesiones, los asistentes podrán aprender sobre el uso, interpretación y simbolismo del kultrun, comprendiendo su relevancia dentro de la tradición mapuche. El taller se presenta como una oportunidad para profundizar en la cultura indígena a través de un espacio de aprendizaje, reflexión y encuentro comunitario.

Lugar: Mall Pumay, local 534-6 (3er piso), Maipú.

Fechas: 8, 15 y 22 de junio.

Horario: 17:30 horas.

Inscripción: Previa inscripción en Maipuencomun.cl.

Requisito: Los participantes deben llevar su propio kultrun.

Qué hacer en Santiago: música, encuentros y experiencias para compartir

Concierto de otoño en MUT

El Mercado Urbano Tobalaba tendrá una especial jornada musical con un concierto de otoño a cargo de Mapocho. La presentación ofrecerá un formato íntimo que combina instrumentos de viento, percusión, paisajes sonoros e instrumentos étnicos, creando una experiencia inspirada en los sonidos característicos de la temporada.

La propuesta está pensada para quienes disfrutan de la música en vivo y las experiencias culturales.

Lugar: Piso 3, Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Fecha: 6 de junio.

Horario: 17:00 horas.

El Baile de la Rosa

Una de las actividades más esperadas para los adultos mayores de Las Condes regresa este mes con una nueva edición del Baile de la Rosa. La iniciativa invita a vecinos mayores de 60 años a disfrutar de una noche de música, baile y encuentro en la histórica Casa Museo Santa Rosa de Apoquindo.

La jornada está pensada como un espacio para compartir, conocer nuevas personas, reencontrarse con amigos y disfrutar de una velada para celebrar.

Lugar: Casa Museo Santa Rosa de Apoquindo, Las Condes.

Fecha: Viernes 12 de junio.

Horario: 18:30 horas.

Entrada: $9.000 para vecinos de Las Condes mayores de 60 años. Máximo 4 entradas por RUT.

Entradas: Disponibles a través de Cultura Las Condes.

Qué hacer en Santiago: actividades inclusivas y panoramas para disfrutar en familia

Kayak inclusivo en el Pueblito de Las Vizcachas

Una jornada que combina deporte, inclusión y contacto con la naturaleza se realizará este fin de semana en el Pueblito de Las Vizcachas. La actividad de kayak inclusivo busca acercar a personas con discapacidad a experiencias recreativas al aire libre, promoviendo la participación en igualdad de condiciones en un entorno seguro y accesible.

La iniciativa es organizada por la Corporación Municipal Pueblito de Las Vizcachas junto a la Fundación Mar de Sonrisas y contempla distintas adaptaciones para los participantes, incluyendo kayaks dobles con acompañamiento, asientos ergonómicos, estabilizadores laterales y equipamiento adecuado según las necesidades de cada persona. Además, los asistentes podrán observar aves nativas presentes en el sector y disfrutar del entorno natural del lugar.

Lugar: Pueblito de Las Vizcachas, Puente Alto.

Fecha: Sábado 6 de junio.

Horario: De 10:00 a 13:00 horas.

Inscripción: Gratuita, con cupos limitados e inscripción previa.

Dirigido a: Personas con discapacidad y sus familias.

CLAFIRA FEST STGO

Si buscas qué hacer en Santiago durante junio, Clarifa Fest es una excelente alternativa para quienes disfrutan de la gastronomía vegana, el arte y las actividades. El evento reúne a emprendedores, organizaciones y asistentes en una jornada pensada para aprender, compartir y apoyar distintas causas relacionadas con el bienestar animal.

Durante el festival habrá una amplia oferta de gastronomía, incluyendo almuerzos, repostería, panadería y degustaciones. Además, los asistentes podrán recorrer una feria de oficios y arte, visitar stands informativos, participar en charlas y talleres, disfrutar de música en vivo, un bingo, espacios fotográficos y diversas sorpresas preparadas para toda la familia.