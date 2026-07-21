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Cámara aprueba y despacha “corazón” de la megarreforma: Solo una norma fue enviada a comisión mixta

La gran mayoría de las normas del proyecto quedaron definitivamente despachadas a ley, mientras que la única que pasará por comisión mixta es la que tiene relación con la compensación que recibirán las municipalidades, ante la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.

Leonardo Medina
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Cámara aprueba y despacha “corazón” de la megarreforma: Solo una norma fue enviada a comisión mixta

La Cámara de Diputados despachó este martes el “corazón” del proyecto de Reconstrucción Nacional, enviando solamente una norma a comisión mixta.

En su tercer trámite constitucional, la Cámara aprobó casi en su totalidad las modificaciones que el Senado hizo a la “megarreforma”.

Entre las normas que definitivamente fueron aprobadas está la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el 27% al 23%.

También figura el denominado olvido financiero y el pago a 30 días a las pymes. Eso sí, ambas podrían ser objeto de un veto por parte del Gobierno, ya que avanzaron sin su respaldo. 

Asimismo, avanzó la nueva fórmula de invariabilidad tributaria acordada entre el Ejecutivo y senadores del PPD. Dicha norma obtuvo 84 votos a favor y 61 en contra.

A su vez, los diputados rechazaron la indicación sobre Sala Cuna Universal. Frente a esto, la disposición quedó definitivamente fuera del proyecto.

Por su parte, la única enmienda que fue enviada a comisión mixta es la que tiene relación con la compensación que recibirán las municipalidades. Lo anterior, ante la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.

Esta medida obtuvo 76 votos a favor y 69 en contra. Es decir, no alcanzó el quórum de 78 respaldos para ratificar el articulado.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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