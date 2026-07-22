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FBI incautó teléfonos de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la AFA en EEUU

Según informó la prensa argentina, el procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, poco antes de que la delegación trasandina regresara a su país tras el Mundial 2026.

Leonardo Medina
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FBI incautó teléfonos de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la AFA en EEUU

El fútbol argentino enfrenta una nueva polémica. Este miércoles se reveló que la justicia de EEUU incautó los teléfonos celulares del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y de otros dirigentes de la entidad trasandina. 

La información fue adelantada por el portal Infobae, y luego confirmada por Clarín. El procedimiento, donde participaron agentes del FBI, se realizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. 

Lo anterior se llevó a cabo poco antes de que la delegación trasandina regresara a su país, tras el Mundial 2026. 

A raíz de esta diligencia, se informó que la salida del vuelo chárter que trasladaba a la delegación se retrasó por más de dos horas.

Por su parte, la policía federal estadounidense habría exigido a los dirigentes la entrega de celulares y otros aparatos electrónicos. 

Entre los dirigentes fiscalizados, además de Tapia, se encontraría Fernando Isla Casares, Jorge Miadosqui y Luciano Nakis, uno de los hombres más cercanos al presidente del organismo.

Consignar que la incautación ocurrió en medio de una investigación que busca esclarecer la estructura financiera y los contratos comerciales de la AFA.

A su vez, como parte de este caso, Claudio “Chiqui” Tapia fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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