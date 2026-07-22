Home DATO ÚTIL "cuentarut: ¿cuál es el monto máximo diario que se puede girar?..."

CuentaRUT: ¿Cuál es el monto máximo diario que se puede girar?

El monto máximo para retirar dinero durante un mismo día puede variar, dependiendo del canal utilizado, ya sea en Cajeros Automáticos y CajaVecina, o Cajas BancoEstado Express y sucursales BancoEstado.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
CuentaRUT: ¿Cuál es el monto máximo diario que se puede girar?

Millones de ciudadanos cuentan a lo largo de nuestro país con la CuentaRUT, popular tarjeta entregada por BancoEstado, que suele ser utilizada para realizar transferencias, pagos y giros

Y en ese sentido, a la hora de retirar dinero de la tarjeta, este servicio bancario posee una serie de límites. 

¿Cuáles son los montos máximos diarios para girar?

Tal como detalla el sitio web de BancoEstado, existen montos máximos para girar dinero durante un mismo día. 

La cifra en cuestión puede variar, dependiendo del canal utilizado para girar el dinero. 

Por un lado, en el caso de realizar giros en Cajeros Automáticos y CajaVecina, los montos máximos son: 

  • $400.000 diarios en cajeros automáticos BancoEstado.​
  • $200.000 en cajeros de otros Bancos (incluye Redbanc y Falabella).
  • $200.000 diarios en CajaVecina.

Estos montos de giros en Cajeros Automáticos BancoEstado, otros bancos y CajaVecina se suman entre sí, para validar el límite máximo diario.​ 

En tanto, respecto a los giros en Cajas BancoEstado Express y sucursales BancoEstado​, las cifras corresponden a:

  • En Cajas de oficinas BancoEstado Express, hasta $5.000.000 diarios​.
  • En Cajas de Sucursales BancoEstado, hasta el saldo disponible.
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Subsecretaria de Salud Pública recibe donación de equi...

Estos reforzarán los equipos de emergencias de las seremis, entre ellas, las de Atacama y de Coquimbo. La emergencia hidrometeorológica que afecta gran parte del país desde la semana pasada generó daños en servicios de telecomunicaciones wifi, Especialmente, en postas de zonas de difícil acceso.

Leer mas
Vanguardia
“Le llegó y no lo firmó”: Ludmila Ksenofon...

Todo comenzó cuando Carlos “Kaoto” Águila le preguntó a la participante rusa si ya estaba oficialmente divorciada. Fue entonces cuando sorprendió al revelar que el proceso aún no concluye.

Leer mas
Triunfo
La Roja oficializó amistoso ante Canadá en la fecha FI...

A través de sus redes sociales, el combinado nacional confirmó que visitará al elenco norteamericano en Toronto el próximo sábado 26 de septiembre.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/