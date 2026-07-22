CuentaRUT: ¿Cuál es el monto máximo diario que se puede girar?

Millones de ciudadanos cuentan a lo largo de nuestro país con la CuentaRUT, popular tarjeta entregada por BancoEstado, que suele ser utilizada para realizar transferencias, pagos y giros.

Y en ese sentido, a la hora de retirar dinero de la tarjeta, este servicio bancario posee una serie de límites.

¿Cuáles son los montos máximos diarios para girar?

Tal como detalla el sitio web de BancoEstado, existen montos máximos para girar dinero durante un mismo día.

La cifra en cuestión puede variar, dependiendo del canal utilizado para girar el dinero.

Por un lado, en el caso de realizar giros en Cajeros Automáticos y CajaVecina, los montos máximos son:

$400.000 diarios en cajeros automáticos BancoEstado.​

diarios en cajeros automáticos BancoEstado.​ $200.000 en cajeros de otros Bancos (incluye Redbanc y Falabella).

en cajeros de otros Bancos (incluye Redbanc y Falabella). $200.000 diarios en CajaVecina.

Estos montos de giros en Cajeros Automáticos BancoEstado, otros bancos y CajaVecina se suman entre sí, para validar el límite máximo diario.​

En tanto, respecto a los giros en Cajas BancoEstado Express y sucursales BancoEstado​, las cifras corresponden a: