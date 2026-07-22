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Maduro: Fiscalía de EEUU propone juicio en junio de 2027

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York indicaron que se ha establecido el calendario con los plazos previstos para este año y el siguiente. Con el fin de contar con el tiempo suficiente para entregar las pruebas que consideren oportunas a la defensa, según se desprende de un documento del Departamento de Justicia al que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN.

Patricia Schüller Gamboa
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Maduro: Fiscalía de EEUU propone juicio en junio de 2027

La Fiscalía de Estados Unidos y la defensa del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores han propuesto que el juicio en su contra comience en junio de 2027. Ambos están encarcelados en Nueva York.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York indicaron que se ha establecido el calendario con los plazos previstos para este año y el siguiente. Con el fin de contar con el tiempo suficiente para entregar las pruebas que consideren oportunas a la defensa, según se desprende de un documento del Departamento de Justicia al que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN.

Los procedimientos, según el calendario propuesto, se llevarían a cabo entre septiembre y marzo del próximo año. Así, está previsto que los fiscales y los abogados de Maduro y su esposa presenten conjuntamente la solicitud al juez Alvin Hellerstein, que encabeza el caso, en una audiencia fijada para este miércoles.

El exmandatario venezolano está acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, Mientras que Flores también hace frente a cargos penales. En su primera audiencia en enero, ambos rechazaron las acusaciones vertidas en su contra, las cuales consideran puramente políticas.

Maduro y Flores fueron detenidos en su casa de Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos realizado el pasado 3 de enero. Ambos se encuentran desde entonces en la prisión federal de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

Source Texto:Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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