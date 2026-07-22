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Sistema frontal: aumentan a 13 los fallecidos y hay 7 desaparecidos

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que hasta el momento se registran 2.281 damnificados, 1.412 albergados y 63.005 personas aisladas. También reportó 81 viviendas destruidas, 2.761 con daño mayor, 19.247 con daño menor y 1.771 viviendas en evaluación.

Patricia Schüller Gamboa
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Sistema frontal: aumentan a 13 los fallecidos y hay 7 desaparecidos

En un nuevo balance entregado la noche de este martes por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó las principales cifras asociadas al sistema frontal que afecta entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que hasta el momento se registran 13 fallecidos, 7 desaparecidos, 2.281 damnificados, 1.412 albergados y 63.005 personas aisladas.

También reportó 81 viviendas destruidas, 2.761 con daño mayor, 19.247 con daño menor y 1.771 viviendas en evaluación.

Continúan los trabajos para recuperar la conectividad

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, indicó que se mantiene el monitoreo permanente ante riesgos de activación de quebradas, crecidas de cauces y otros efectos posteriores al sistema frontal.

Informó que se habilitó nuevamente la Ruta 5 en la Región de Coquimbo y que continúan los trabajos para recuperar la conectividad en la Región de Atacama y en las localidades que aún permanecen aisladas.

También se instruyó a las empresas sanitarias reforzar sus equipos, acelerar las reparaciones y fortalecer sus planes de contingencia para restablecer el suministro de agua potable en el menor tiempo posible.

Las comunas sin clases

Para este miércoles 22 de julio se mantiene la suspensión de clases en la Región de Atacama, en la Provincia de Huasco y en la comuna de Tierra Amarilla.

Asimismo en la Región de Coquimbo. En la Región de Valparaíso continental. Y en la Región Metropolitana, en las comunas de San José de Maipo, Tiltil y Melipilla.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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