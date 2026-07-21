EEUU afirma que Irán está “desesperado” por negociar y lo amenaza en caso de atacar Ormuz

Las autoridades de EEUU afirmaron este martes que Irán está “desesperado” por reunirse con Washington y negociar el fin de la guerra.

Todo esto, en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde avisaron de que en caso de seguir atacando a buques comerciales, golpearán “10 veces más fuerte”.

Antes de recibir en la Casa Blanca a su homólogo de Líbano, Joseph Aoun, el presidente Donald Trump indicó que los iraníes “quieren reunirse a toda costa”.

“Y hasta que no estén preparados para reunirse de forma significativa, no nos interesa ni siquiera”, aseguró.

Trump amenazó con nuevos ataques contra Irán, apuntando a instalaciones nucleares que, según él, Teherán pretende reconstruir. “Están metidos en esto por las armas nucleares y están intentando, posiblemente, reconstruir una instalación. Atacaremos esa instalación”, planteó.

“Para que ni siquiera estén pensando en lo nuclear, atacaremos con mucha, mucha fuerza”, dijo. Asimismo, subrayó que EEUU causó graves daños al país y “tardarán entre 20 y 25 años en recuperarse” de esta ofensiva.

“Si nos fuéramos mañana, habríamos tenido un gran, un gran éxito. Pero no nos vamos a ir mañana”, sostuvo.

Igualmente, sobre el cierre perimetral reimpuesto por la marina estadounidense en Ormuz, el jefe de la Casa Blanca expresó que el “bloqueo está en marcha”.

“Es total, es decir, nadie puede pasar. Nadie consigue atravesar el bloqueo. Es como un muro de acero”, enfatizó.

Durante las declaraciones en el Despacho Oval, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, insistió en que la República Islámica tiene “todas las oportunidades para negociar y demostrar que se comporta de forma razonable en relación con el estrecho de Ormuz”.

No obstante, advirtió que Washington redoblará los ataques si Irán continúa con el pulso en la estratégica ruta marítima.

“Si van a disparar contra un buque mercante, entonces les golpearemos, como ha dicho el presidente, diez veces más fuerte, y cada noche les estamos debilitando cada vez más”, comentó ante los periodistas.