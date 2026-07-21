Tras fallido primer intento: Cámara aprobó comisión investigadora por exministra Steinert

La Cámara de Diputados aprobó este martes por 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención, la comisión investigadora por el caso de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Dicha iniciativa, en una primera instancia, había fracasado el 14 de julio pasado.

Entre otros aspectos, la comisión deberá analizar el proceso de conformación de los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. También incluye los requerimientos de información realizados a la Policía de Investigaciones (PDI) y la implementación de la nueva cartera, materias que han estado bajo cuestionamiento tras un dictamen emitido por la Contraloría General de la República.

Reacciones de los diputados

El jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, destacó que “los integrantes de la Comisión de Seguridad de la oposición hemos logrado algo que costó. Pero creemos que es relevante y muy importante en función del dictamen de la Contraloría”.

“El día de hoy se ha aprobado por 62 votos la constitución de una comisión especial investigadora para analizar todos y cada uno de los antecedentes y actos de Gobierno durante la gestión de la ministra. Esto va a ser realizado con celo, rigurosidad y mucha responsabilidad por parte de los miembros de la comisión”, indicó.

En tanto, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, expresó que “gracias a las facultades fiscalizadoras que tiene el Congreso, hoy podemos contarle a Chile qué fue lo que sucedió en el Ministerio de Seguridad. Porque, para algunos, la seguridad es un eslogan, es jugar con las emociones de las personas. Para otros, en cambio, es un derecho que este Congreso debe garantizar”.

“Y con ese espíritu vamos a llamar a todos los diputados que integran esta comisión a formarse un criterio, luego de conocer todos los antecedentes, para evaluar las distintas herramientas fiscalizadoras que correspondan”, añadió.

El dictamen “es inequívoco”

Asimismo, el diputado Boris Barrera (PC) agregó que “la ministra Steinert incumplió las leyes de la República y el dictamen de la contraloría es inequívoco. La exministra ejerció atribuciones más allá de lo que le faculta a la legislación, y eso es abuso de poder”.

Finalmente, el diputado DC, Patricio Pinilla, mencionó que la comisión “fue aprobada no solamente con los votos de la oposición. Lo anterior, ya que también hubo “diputados del partido de la gente y diputados de la derecha, de Renovación Nacional especialmente”.

“Eso da cuenta de la transversalidad de esta necesidad de esclarecer la verdad. Tenemos muchas preguntas. ¿Por qué Trinidad Steinert en sus primeros actos emite un oficio reservado a la PDI pidiendo antecedentes respecto de un caso particular y sobre cierto equipo de policías que habían trabajado con ella? ¿Por qué sintió que tenía ese poder, esa facultad? ¿Por qué falta el deber de abstención? Existiendo un conflicto de interés evidente”, enfatizó.