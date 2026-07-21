Home Nacional "gobierno anunció suspensión de clases este martes en toda la regi..."

Gobierno anunció suspensión de clases este martes en toda la Región de Valparaíso por sistema frontal

Mediante su cuenta de X, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, confirmó que “debido a la intensidad y fuertes precipitaciones registradas, el Mineduc decidió suspender las clases en toda la región de Valparaíso continental para hoy martes 21 de julio”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Gobierno anunció suspensión de clases este martes en toda la Región de Valparaíso por sistema frontal

El Ministerio de Educación suspendió las clases para este martes 21 de julio en toda la Región de Valparaíso, a raíz del intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país.

La información fue confirmada por el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, a través de su cuenta de X. 

“Debido a la intensidad y fuertes precipitaciones registradas, el Mineduc decidió suspender las clases en toda la región de Valparaíso continental para hoy martes 21 de julio”, señaló Pávez.

Previamente, el Mineduc había comunicado que la medida se aplicaría este martes en las provincias de Petorca (comunas de Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar) y Marga Marga (comunas de Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache). Sin embargo, esta mañana se decidió ampliar la suspensión a toda la región.

Las otras comunas sin clases

Además, en la noche de este lunes, se anunció la suspensión de clases para este martes 21 y miércoles 22 en las 15 comunas de la Región de Coquimbo y en la Provincia del Huasco (comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco), en la Región de Atacama.

También, en la Región de Atacama, hay suspensión de actividades en establecimientos educacionales de la provincia de Copiapó (comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera).

Por su parte, en la Región Metropolitana se suspendieron las clases en las comunas de Tiltil y San José de Maipo para este martes 21 de julio.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Nuevo balance por sistema frontal: 104.271 personas ai...

El reporte también indicó que se mantiene el número de 10 personas fallecidas, además de 16 lesionados, 2.281 damnificados principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío y 1.031 albergados.

Leer mas
Nacional
Senapred ordenó evacuación de cinco sectores en La Ser...

La medida afecta a los sectores de Hinojal, borde del río Elqui, Valle de Los Ángeles, Gabriela Mistral y Alfalfares, y para reforzar la evacuación, el organismo activó la mensajería SAE.

Leer mas
Nacional
Reportan corte total en Ruta 5 Norte entre La Serena y...

La concesionaria informó que sus equipos han trabajado de manera ininterrumpida desde el inicio de la emergencia para restablecer la conectividad y asistir a los usuarios afectados.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
21
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/