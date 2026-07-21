Gobierno anunció suspensión de clases este martes en toda la Región de Valparaíso por sistema frontal

El Ministerio de Educación suspendió las clases para este martes 21 de julio en toda la Región de Valparaíso, a raíz del intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país.

La información fue confirmada por el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, a través de su cuenta de X.

“Debido a la intensidad y fuertes precipitaciones registradas, el Mineduc decidió suspender las clases en toda la región de Valparaíso continental para hoy martes 21 de julio”, señaló Pávez.

Previamente, el Mineduc había comunicado que la medida se aplicaría este martes en las provincias de Petorca (comunas de Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar) y Marga Marga (comunas de Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache). Sin embargo, esta mañana se decidió ampliar la suspensión a toda la región.

Las otras comunas sin clases

Además, en la noche de este lunes, se anunció la suspensión de clases para este martes 21 y miércoles 22 en las 15 comunas de la Región de Coquimbo y en la Provincia del Huasco (comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco), en la Región de Atacama.

También, en la Región de Atacama, hay suspensión de actividades en establecimientos educacionales de la provincia de Copiapó (comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera).

Por su parte, en la Región Metropolitana se suspendieron las clases en las comunas de Tiltil y San José de Maipo para este martes 21 de julio.