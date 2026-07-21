Reportan corte total en Ruta 5 Norte entre La Serena y Vallenar por deslizamientos y socavones

La Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo emitió un comunicado sobre la conectividad vial en las regiones de Coquimbo y Atacama, las más afectadas por el sistema frontal. Además, expresó su comprensión por la situación que enfrentan las personas que permanecen detenidas en la ruta y sus familias.

La concesionaria informó que sus equipos han trabajado de manera ininterrumpida desde el inicio de la emergencia para restablecer la conectividad y asistir a los usuarios afectados.

Asimismo, explicó que el despeje de la Ruta 5, entre La Serena y Vallenar, se desarrolla en coordinación con las autoridades regionales, provinciales y comunales, además de equipos especializados.

“Avanzamos en la medida en que las condiciones permiten hacerlo de manera segura, tanto para las personas que están en la vía como para quienes trabajan en el despeje”, señaló la concesionaria.

La empresa agregó que aún existen personas detenidas en distintos puntos de la ruta. Asimismo, indicó que cada caso está siendo monitoreado junto a las autoridades para priorizar su seguridad y facilitar su evacuación cuando las condiciones lo permitan.

Derivación de usuarios y estado de la Ruta 5

Durante las últimas horas, la concesionaria logró trasladar a usuarios desde Punta Colorada y el Área de Servicios hasta el albergue habilitado en El Trapiche. La medida fue coordinada con las autoridades y forma parte del plan de contingencia para resguardar a las personas varadas.

Frente a la llegada de un nuevo sistema frontal, la empresa llamó a evitar desplazamientos. “Cada avance depende de que existan condiciones seguras; apenas las haya, seguiremos abriendo paso para que quienes están en la ruta puedan salir y para restablecer la circulación”, precisó el comunicado.

Actualmente, la Ruta 5 permanece con corte total en ambos sentidos entre los kilómetros 499 y 657, debido a la activación de quebradas y la formación de socavones.

Además, la concesionaria informó que los desprendimientos de gran magnitud registrados en los kilómetros 499 y 504 afectan ambas calzadas.

Estado de rutas aledañas entre Atacama y Coquimbo

Respecto de la ruta Vallenar-Caldera, correspondiente a la concesión Valles del Desierto, se habilitó el tránsito alternado y bidireccional mediante un by-pass en el sector del peaje Totoral. Esto fue posible luego de superar los cortes en los kilómetros 657 y 731.

En tanto, en la ruta Ovalle-Coquimbo, de la concesión Ruta del Limarí, se restableció de manera preliminar la conectividad. Actualmente, existe tránsito con precaución en ambos sentidos entre la avenida La Cantera y el enlace El Peñón.

Sin embargo, el tránsito entre Las Cardas y Ovalle continúa restringido exclusivamente para vehículos de emergencia. La medida responde a la persistencia de quebradas activas y lluvias intensas, mientras los equipos siguen trabajando en el despeje de ambas calzadas.

La concesionaria reiteró el llamado a extremar las medidas de prevención. Además, recomendó evitar viajes no esenciales durante precipitaciones intensas o cuando existan alertas emitidas por las autoridades.

También aconsejó informarse a través de los canales oficiales antes de iniciar un viaje, conducir con velocidad prudente, mantener distancia con otros vehículos y respetar la señalización e instrucciones del personal en terreno.

Monitoreo permanente por sistema frontal

Finalmente, la empresa aseguró que la seguridad de los usuarios y de sus trabajadores es su principal prioridad. “Continuaremos monitoreando la situación e informando oportunamente cualquier cambio relevante en las condiciones de operación de nuestras rutas por nuestros canales oficiales”, se lee en el comunicado.

Asimismo, indicó que continuará entregando actualizaciones periódicas sobre el estado de las rutas y de las personas afectadas mientras se desarrollen las labores de despeje.

El comunicado concluye con un llamado a la prudencia y a la colaboración de los usuarios. Además, la concesionaria reafirmó su disposición a seguir trabajando junto a las autoridades para enfrentar los efectos del sistema frontal en la infraestructura vial.