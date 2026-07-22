“Lo único que le pido…”: Negociaciones con Guardiola para ser DT de Italia enfrentan su primer conflicto

La selección de Italia se mantiene en la búsqueda de su próximo entrenador, y luego de diferentes rumores, esta semana volvió a tomar fuerza la opción de Pep Guardiola.
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Luego de que desde la Federación Italiana de Fútbol admitieran que mantienen conversaciones con el técnico español, el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano se pronunció y señaló que se debería apostar por un entrenador nacional para asumir en la “Azzurra”.
La selección de Italia se mantiene en la búsqueda de su próximo entrenador, y luego de diferentes rumores, esta semana volvió a tomar fuerza la opción de Pep Guardiola.
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