Home Triunfo "“lo único que le pido…”: negociaciones con guardiola para ser dt ..."

“Lo único que le pido…”: Negociaciones con Guardiola para ser DT de Italia enfrentan su primer conflicto

Luego de que desde la Federación Italiana de Fútbol admitieran que mantienen conversaciones con el técnico español, el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano se pronunció y señaló que se debería apostar por un entrenador nacional para asumir en la “Azzurra”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
“Lo único que le pido…”: Negociaciones con Guardiola para ser DT de Italia enfrentan su primer conflicto

La selección de Italia se mantiene en la búsqueda de su próximo entrenador, y luego de diferentes rumores, esta semana volvió a tomar fuerza la opción de Pep Guardiola

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
SEC formuló cargos a Municipalidad de Cerro Navia por ...

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se detectaron diversas deficiencias en una instalación de alumbrado público que representaban un grave riesgo para la seguridad de las personas.

Leer mas
Vanguardia
Solabarrieta protagonizó tenso cruce con panelista de ...

Todo comenzó cuando el nuevo conductor del espacio político anunció que la exvocera de Gobierno, sería entrevistada este martes. En ese contexto, invitó a los panelistas a preparar preguntas para la conversación.

Leer mas
Internacional
Maduro: Fiscalía de EEUU propone juicio en junio de 20...

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York indicaron que se ha establecido el calendario con los plazos previstos para este año y el siguiente. Con el fin de contar con el tiempo suficiente para entregar las pruebas que consideren oportunas a la defensa, según se desprende de un documento del Departamento de Justicia al que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/