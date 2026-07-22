SEC formuló cargos a Municipalidad de Cerro Navia por muerte en paradero

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra la Municipalidad de Cerro Navia. Esto luego de la investigación realizada tras el accidente fatal de origen eléctrico ocurrido el pasado 16 de julio en dicha comuna.



Según la SEC, se detectaron diversas deficiencias en una instalación de alumbrado público que representaban un grave riesgo para la seguridad de las personas.



La investigación inició luego del fallecimiento de una persona que sufrió una descarga eléctrica al tomar contacto con una estructura metálica ubicada junto a un paradero del transporte público. Este se encuentra emplazado en Avenida La Estrella, hecho que motivó una fiscalización técnica de la SEC al lugar.



Producto de dicha inspección, los profesionales del organismo detectaron que la instalación presentaba diversas transgresiones a la normativa vigente. Entre ellas la ausencia de protección diferencial. La inexistencia de puesta a tierra. La falta de la correspondiente declaración eléctrica TE-2. Y además, una conexión directa e irregular a la red de baja tensión de la empresa distribuidora, ondición que permitió la energización de elementos metálicos accesibles al público.

Formulación de cargos

En virtud de estos antecedentes, la SEC formuló cargos a la Municipalidad de Cerro Navia por no mantener la instalación eléctrica en condiciones de seguridad. Incumpliendo las obligaciones establecidas en la legislación y normativa técnica vigente. Asimismo, el organismo ordenó la normalización de las deficiencias detectadas e inició el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio.



La superintendenta, Marta Cabeza, señaló que “la seguridad de las personas debe ser siempre la principal prioridad de quienes son responsables de instalaciones eléctricas. Cuando una instalación no recibe la mantención adecuada o presenta condiciones inseguras, pueden generarse situaciones de alto riesgo que, eventualmente, podrían derivar en consecuencias irreparables. Precisamente por ello, la normativa establece exigencias estrictas que deben cumplirse en todo momento”.



Agregó que “la normativa eléctrica establece obligaciones permanentes de inspección, mantención y conservación de estas instalaciones. Nuestro deber es fiscalizar su cumplimiento y, cuando detectamos incumplimientos que puedan representar un riesgo para las personas, ejercer todas las facultades que la ley nos entrega para exigir su corrección y establecer las responsabilidades administrativas que correspondan”.



La SEC recordó que la formulación de cargos constituye el inicio del procedimiento sancionatorio. Por lo que la Municipalidad de Cerro Navia dispone del plazo establecido en la normativa para presentar los antecedentes y descargos que estime pertinentes, los que serán analizados antes de adoptar una resolución definitiva.



Asimismo, desde el organismo fiscalizador reiteraron el llamado a todos los propietarios y responsables de instalaciones eléctricas a realizar mantenciones preventivas periódicas. Y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar condiciones seguras de operación, evitando que se generen riesgos para las personas y los bienes.