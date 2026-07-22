Solabarrieta protagonizó tenso cruce con panelista de “Sin Filtros” por presencia de Mara Sedini

Un tenso intercambio protagonizaron Fernando Solabarrieta y el panelista Christopher Valdivia durante una emisión de “Sin Filtros”. La discusión surgió luego de que el periodista perdiera la paciencia en medio de un debate sobre una próxima entrevista en el programa.

Todo comenzó cuando el nuevo conductor del espacio político anunció que Mara Sedini, exvocera de Gobierno, sería entrevistada este martes. En ese contexto, invitó a los panelistas a preparar preguntas para la conversación.

Sin embargo, Christopher Valdivia cuestionó el objetivo de la entrevista y anunció que no participaría. “Yo creo que fue una ministra incompetente en el cargo (…) Creo que Mara fue víctima de una mala decisión del Gobierno de José Antonio Kast”, declaró.

La reacción de Fernando Solabarrieta

Las declaraciones provocaron la inmediata respuesta del periodista, quien rechazó cualquier insinuación sobre su labor profesional.

“Tú hablas de lavado de imagen… ¿Tú me estás diciendo que yo le voy a lavar la imagen? ¿Crees que voy a comprometer 34 años de trayectoria por una entrevista?”, preguntó.

Valdivia respondió que sus cuestionamientos estaban dirigidos a la estrategia comunicacional de la exautoridad y no al conductor. “Lo que está por ocurrir es una estrategia comunicacional, y tú participas de un programa político; por ende, no estoy diciendo lo que tú quieras hacer o lo que el programa quiera hacer. Es respecto de las decisiones políticas que está tomando la exministra”, respondió.

Posteriormente, Solabarrieta insistió en que las afirmaciones del panelista eran “en extremo grave y delicado”. Además, cuestionó su permanencia en el programa. “Si tú crees y piensas que en este programa se va a lavar su imagen y que yo voy a ser el instrumento… ¿qué haces tú acá?”, añadió.

Valdivia reafirmó su postura

El panelista reiteró que sus críticas apuntaban exclusivamente a la exministra Mara Sedini y no al espacio televisivo ni al periodista.

“No es el programa, ni tu rol como periodista (…) Mi punto político es que yo no voy a ser parte de un lavado de imagen de Mara Sedini, exministra -no respecto de ti y el programa-. A mí me parece que fue una persona incompetente para el cargo y, hoy día, ella tiene que dar sus explicaciones respecto de la vuelta a su etapa comunicacional”, contestó el participante.