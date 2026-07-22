“Con respeto”: Dino Gordillo afirma que “los standaperos no son humoristas”

Dino Gordillo lanzó una dura crítica al stand up comedy chileno durante una conversación con Patricia Maldonado. La opinóloga respaldó completamente sus declaraciones en el programa “Frente a frente”.

En el espacio conducido por Maldonado, el histórico comediante explicó por qué considera que los exponentes del stand up no son humoristas, aunque aseguró mantener una buena relación con varios de ellos.

Patricia Maldonado le consultó: “¿Qué opinas hoy día de los que hacen stand up comedy?”. Frente a esa pregunta, Dino Gordillo respondió: “Los respeto, tengo muchos amigos standaperos”, expuso.

A continuación, el comediante profundizó en su postura. “Para mí no son humoristas, con respeto y mucho cariño. Siempre he dicho que hay público para todo. Esta generación fue criada con este humor”, expresó.

Finalmente, Gordillo reiteró que sus diferencias apuntan al estilo de humor y no a quienes lo practican. “Es otro humor, más fuerte a veces, y a veces no (…) Tengo una linda relación con ellos y lo más lindo es que no he escuchado a ningún standupero que hable mal de mí”, manifestó.