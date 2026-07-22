“Le llegó y no lo firmó”: Ludmila Ksenofontova revela que Álvaro Ballero no quiere darle el divorcio

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova protagonizaron un nuevo enfrentamiento en “Volverías con tu ex 2”. La discusión dejó al descubierto episodios de celos y nuevas revelaciones sobre la relación entre ambos.

Todo comenzó cuando Carlos “Kaoto” Águila le preguntó a la participante rusa si ya estaba oficialmente divorciada. Fue entonces cuando sorprendió al revelar que el proceso aún no concluye.

“Es que creo que le llegó el cese (de convivencia) que yo mandé y él no lo firmó”, confesó la patinadora. Con esas palabras, atribuyó la responsabilidad del retraso a su exmarido.

Tras la declaración, Luis Mateucci cuestionó la actitud de Álvaro Ballero. “La persona que piensa que no firmando como que la va a retener, ¿en qué están pensando?”, comentó.

Más tarde, las tensiones entre Ballero y Ksenofontova volvieron a aumentar. Al regresar a la casa, la rusa ingresó tomada del brazo de Kaoto, una escena que provocó la molestia del chileno.

Posteriormente, Ludmila le relató a Ballero lo ocurrido durante la Fiesta de los Solteros, incluido un beso en la mejilla a Nicolás. La situación generó una inmediata reacción del exintegrante de “Protagonistas de la Fama”, quien respondió: “Qué lindo para los niños”.

Ballero cuestionó la actitud de Ludmila

Después del intercambio, Álvaro Ballero profundizó en sus críticas hacia la participante, asegurando que la conducta de Kaoto y la reacción de Ludmila le parecían inapropiadas.

“Lo que hizo Carlos me parece muy inapropiado, y que tú lo hayas permitido es súper inapropiado, es muy sexual, me parece pésimo… Estás jugando con todos los hombres”, expresó.

Finalmente, Ballero dio por cerrado el tema y aseguró que la situación confirmaba el fin de cualquier posibilidad entre ambos. “Aquí se confirma que lo nuestro nunca fue, que el desamor existe y que tú no quieres nada conmigo y está perfecto. Es tu decisión y eres libre de hacer lo que quieras”, sentenció.