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Subsecretaria de Salud Pública recibe donación de equipos satelitales de la OPS/OMS para zonas afectadas por los temporales

Estos reforzarán los equipos de emergencias de las seremis, entre ellas, las de Atacama y de Coquimbo. La emergencia hidrometeorológica que afecta gran parte del país desde la semana pasada generó daños en servicios de telecomunicaciones wifi, Especialmente, en postas de zonas de difícil acceso.

Patricia Schüller Gamboa
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Subsecretaria de Salud Pública recibe donación de equipos satelitales de la OPS/OMS para zonas afectadas por los temporales

La subsecretaria de Salud Pública, la doctora Alejandra Pizarro, recibió cinco terminales Starlink Mini y cinco equipos BAM 4G donados por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Estos fortalecerán las unidades de emergencia de las secretarías regionales ministeriales (seremis) cuando se vea comprometida la conectividad de los establecimientos de salud.

La emergencia hidrometeorológica que afecta gran parte del país desde la semana pasada generó daños en servicios de telecomunicaciones wifi, Especialmente, en postas de zonas de difícil acceso.

 “Agradecemos la donación de la OPS/OMS, pues mantener la conectividad es clave para no interrumpir la atención de salud, el funcionamiento de los sistemas de información sanitaria, la coordinación entre establecimientos y autoridades, y la gestión oportuna de pacientes y recursos en momentos de emergencia”, dijo la subsecretaria Pizarro.

Mientras, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias, la doctora Samanta Anríquez, precisó que dos de los equipos ya tienen destino, pues reforzarán los equipos de emergencias de las seremis de Atacama y de Coquimbo.

El representante de la OPS/OMS en Chile, doctor Giovanni Escalante, agregó que “hemos contribuido con una donación de equipos de telecomunicación satelital y comunicación por datos para atender los temas de coordinación en este proceso, y estamos disponibles para seguir contribuyendo con nuestra cooperación técnica en Chile”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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