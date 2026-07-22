“No son héroes de nada”: Neme apuntó contra los tres rescatados del Cajón del Maipo y en especial a las “parvularias”

José Antonio Neme criticó con dureza a las tres personas rescatadas con vida desde el Cajón del Maipo, tras permanecer casi una semana extraviadas. El conductor de “Mucho Gusto” calificó de irresponsable su actuar y aseguró que los verdaderos protagonistas fueron los equipos que participaron en el operativo de búsqueda.

Durante la edición de este miércoles del matinal, el periodista afirmó que los rescatados no merecen ser considerados héroes. “Ellos no son héroes de nada. Los verdaderos héroes son los que llevaron a cabo un tremendo operativo para sacarlos a los tres que se fueron de after a la montaña”, disparó.

Posteriormente, Neme endureció aún más sus cuestionamientos. “Mientras más antecedentes conozco me parece más impresentable. No es funcional a lo que vive el resto el país”, agregó, en alusión al caso.

José Antonio Neme cuestionó a las parvularias rescatadas

El conductor también se refirió a las dos mujeres rescatadas, quienes se desempeñan como parvularias, y manifestó reparos respecto de su comportamiento.

“Voy a ser políticamente incorrecto. Es muy raro que un apoderado con un hijo de 8 años se vaya con las dos tías del jardín a la montaña. Uno es respetuoso con la familia, pero nosotros podemos decir las cosas como son. Y la mitad del país piensa que esto es una gran estupidez y gratuita”, señaló el rostro de Mega.

Más adelante, Neme volvió a cuestionar el rol profesional de ambas mujeres. “Me hago cargo. Estas dos señoritas estaban a cargo de niños y toman decisiones por niños que no son de ellas. ¿Y uno dice personas que están a cargo de menores de edad y deciden irse de madrugada, a 2 mil metros de altura y en temporal? Discúlpenme, pero si yo tuviera un niño ahí buscaría otro lugar. Yo sé que no es grato lo que estoy diciendo, pero vengan de a uno”, expuso.

Finalmente, el periodista planteó que Chile debería adoptar una medida similar a la aplicada en Estados Unidos. En ese sentido, sostuvo que el Estado debería cobrar los costos de los rescates cuando las emergencias sean consecuencia de actos irresponsables.