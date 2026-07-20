Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres que están fuera del circuito tradicional

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres descubrir nuevos lugares para comer sin límites, existen tenedores libres que se encuentran fuera del circuito gastronómico más tradicional de la capital.

Maipú, Puente Alto y San Bernardo también cuentan con alternativas para disfrutar una amplia variedad de preparaciones sin tener que trasladarse hasta Santiago Centro o Providencia.

A continuación, conoce tres tenedores libres ubicados en comunas que vale la pena considerar para una salida gastronómica diferente.

Qué hacer en Santiago: un buffet internacional en Maipú

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú.

Ubicado en el sector poniente de Santiago, Ruta de la Seda ofrece una experiencia de buffet internacional donde cada comensal puede recorrer distintas estaciones gastronómicas y armar sus propios platos. Su propuesta incluye sushi, ramen, parrilladas y preparaciones inspiradas en distintas cocinas del mundo.

Además, el restaurante funciona bajo la modalidad de tenedor libre y permite repetir las preparaciones durante la experiencia. Por eso, es una alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren probar diferentes sabores en una sola visita.

Qué hacer en Santiago: un tenedor libre en Puente Alto

China Imperial

Dirección: Avenida Concha y Toro 2984, Puente Alto.

Si vives en el sector sur de la capital, China Imperial es una alternativa para disfrutar un tenedor libre sin tener que trasladarte hasta el centro de Santiago. El restaurante ofrece una propuesta con comida china, sushi, carnes, mariscos y otras preparaciones para disfrutar en formato buffet.

Su ubicación, cercana al Metro Protectora de la Infancia, lo convierte en una opción práctica para quienes buscan una alternativa gastronómica fuera de las zonas más habituales de la capital.

La Magia del Perú

Dirección: O’Higgins 390, San Bernardo.

En San Bernardo, La Magia del Perú ofrece una propuesta de tenedor libre con preparaciones peruanas, carnes y parrilladas. El restaurante también destaca por ofrecer una experiencia pensada para compartir en familia, con un parque infantil y estacionamiento liberado.

Además, el local se encuentra fuera del circuito gastronómico más conocido de Santiago, por lo que representa una alternativa distinta para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren descubrir nuevos lugares para comer sin límites.

Una ruta gastronómica fuera de los lugares más conocidos

Santiago Centro, Providencia y Ñuñoa suelen concentrar buena parte de las recomendaciones gastronómicas. Sin embargo, la oferta de tenedores libres también se extiende hacia otras comunas de la Región Metropolitana.

Por eso, si buscas qué hacer en Santiago y quieres salir de los lugares más conocidos, Maipú, Puente Alto y San Bernardo ofrecen alternativas que vale la pena considerar para disfrutar una comida abundante y probar distintos sabores.