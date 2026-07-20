Alvarado: “El Gobierno está tranquilo de las medidas que ha tomado”

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abordó las críticas a la gestión del Gobierno por el sistema frontal que afecta al país.



“En la acción pública, siempre las autoridades estamos sujetos a la crítica. Pero, en definitiva, lo que al Gobierno le interesa y le preocupa, y es su motivación principal, es ejercitar todas las acciones suficientes y necesarias que permitan ir ayudando para superar esta emergencia”, manifestó.



Añadió que el lunes de la semana pasada se declaró una alerta de emergencia preventiva. Esta “habilitó todos los medios disponibles del Estado que se pueden movilizar. Humanos. Físicos. De transporte para ir en ayuda de las personas que sí lo requirieran, y eso se ha estado haciendo”.



Alvarado afirmó que con ello “se hicieron todas las coordinaciones con el Estado Mayor Conjunto para un acuartelamiento previo del contingente de las Fuerzas Armadas. Y así se tuvo reuniones con la Armada, con la Fuerza Aérea, con el Ejército, y hemos visto cómo esos medios se han desplegado”.



“El Gobierno está tranquilo del punto de vista de las medidas que ha tomado”, expresó. Añadió que “indudablemente, la magnitud del fenómeno climático genera todas las situaciones que hemos visto durante los días en televisión. Son imágenes que impactan, que conmueven, que motivan a actuar”.

“El Gobierno ha estado actuando dentro de todas sus posibilidades”

Junto con ello, aseguró que el “Gobierno ha estado actuando dentro de todas sus posibilidades y en coordinación con las autoridades locales”.



Asimismo, el secretario de Estado mencionó que ha recibido llamados de presidentes de los partidos de la oposición, quienes quieren juntarse con él y “ver de qué manera se colocan a disposición para ayudar y colaborar”.



“Esa reunión creo que la voy a tener en el transcurso de la tarde, y esa es la actitud, esa es la forma de caminar cuando tenemos una emergencia”, subrayó.