“Fue la primera vez que me enamoré…”: Felipe Kast se confiesa sobre su relación con Pamela Díaz

A principios de año, se conoció el quiebre entre Pamela Díaz y Felipe Kast tras poco más de un año de relación. Meses después, surgieron rumores de una posible reconciliación luego de que ambos fueran vistos juntos de viaje en el sur.

Sin embargo, el exsenador confirmó que actualmente no están juntos. Kast realizó la declaración durante su podcast, mientras conversaba con José Antonio Neme.

José Antonio Neme: “Cuéntame cómo te va con la Pame Díaz, ¿estás con ella?”

Felipe Kast: “No, terminamos hace poco”

Neme: “Aaah, sabes que esa mujer a mí me encanta”

Kast: “Es tremenda mujer”

Neme: “Creo nunca lo había dicho, pero yo encuentro que la Pamela Díaz es una mujer tan inteligente, tan astuta, me encanta además lo que ha construído en el tiempo desde la cerveza hasta ahora.

“Encuentro que se ha pegado una evolución brutal y su carácter me fascina. Y con lo poco que la conozco, yo a veces digo ‘tenemos un carácter bien parecido’, y a mí esa gente me da confianza tenerla cerca. Así que creo que te perdiste una gran mujer, es lo único que te puedo decir”

Kast: “Tengo una discrepancia contigo, creo que tuve la suerte de estar con una gran mujer, y le tengo mucho respeto y cariño. Además creo que aprendí mucho de ella. Tiene un cerebro increíble, es muy inteligente, y creo que de las cosas más atractivas de ella es su inteligencia.

“Además de buena mamá, buena amiga, es brava, es muy divertido. Me siento muy privilegiado de haber estado con ella”

Neme: “Oye, ¿pero no hay posibilidad de…?”

Kast: “Cuando uno termina, termina. Terminamos de muy buena manera y yo creo que ambos estamos en un momento de paz”.

Minutos más tarde, el animador le preguntó si la separación ocurrió mientras aún estaban enamorados. Ante esto, el exparlamentario respondió: “No puedo hablar por ella, pero si… Después que estuve casado y me separé hace cuatro años. Fue la primera vez que me enamoré”.