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Falleció madre, cuñado y 3 hijos: conoce quiénes son las víctimas del fatal incendio en El Bosque

El siniestro ocurrió cerca de las 5:00 horas de este lunes, entre los pasajes 14 y 38. Las llamas se propagaron rápidamente por una vivienda donde residía una madre junto a sus tres hijos menores de edad.

Eduardo Córdova
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Falleció madre, cuñado y 3 hijos: conoce quiénes son las víctimas del fatal incendio en El Bosque

La Fiscalía y Carabineros entregaron nuevos antecedentes sobre el incendio que dejó cinco personas fallecidas en El Bosque, quienes además eran integrantes de una misma familia.

El siniestro ocurrió cerca de las 5:00 horas de este lunes, entre los pasajes 14 y 38. Las llamas se propagaron rápidamente por una vivienda donde residía una madre junto a sus tres hijos menores de edad, según 24 Horas.

En medio de la emergencia, un cuñado de la mujer intentó ingresar al inmueble para ayudar. Sin embargo, un derrumbe lo dejó atrapado y murió junto a las otras cuatro víctimas.

La madre fallecida tenía 34 años. Sus hijos tenían 4, 11 y 17 años, y eran conocidos por los vecinos del sector.

Estufa eléctrica habría originado el incendio

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por el fiscal José Manuel Macnamara, “una fuente de calor eléctrica” habría provocado el inicio del fuego en unas prendas de ropa.

No obstante, el persecutor enfatizó que la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI continúan realizando diligencias. El objetivo es determinar la causa definitiva del siniestro.

“Pero la versión preliminar es que sería accidental”, comentó el fiscal.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas | Captura de pantalla
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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