Pronóstico del tiempo para esta semana: “Vienen otros sistemas frontales”

La meteoróloga Arlette Chacón actualizó el pronóstico del tiempo para esta semana respecto a las lluvias y sistema frontal en la zona norte, centro y sur.

Según consignó 24Horas, las precipitaciones se mantendrán este lunes en las regiones de Atacama y Coquimbo, las más afectadas con las inundaciones y desbordes de río.

Respecto a Freirina, una de las comunas más perjudicadas por el fenómeno, Chacón comentó que “las lluvias regresan el martes en la mañana”.

Si bien la magnitud de estas irán declinando, a contar de este martes vendría “otro sistema asociado con fuertes vientos”. Misma situación está pronosticada para Coquimbo y Valparaíso, donde “nos quedamos con la inestabilidad del sistema que pasó, pero esto se verá contribuido con la baja presión que se viene acercando”.

En las regiones de Valparaíso y Metropolitana, hay alerta de posibles tormentas eléctricas entre lunes y martes, además de intensos vientos que acompañarán las lluvias.

Junto a la posibilidad de tormentas eléctricas, la Región Metropolitana recibirá un nuevo sistema frontal, al igual que el resto de la zona centro y sur.

“Las lluvias seguirán entre Atacama y el Maule”, añadió.

En Santiago, las precipitaciones seguirán este lunes con un peak en torno a las 11:00 horas: “Durante el día, bajarán de intensidad, pero estarán constantes en toda la jornada. No será tan importante como la del viernes”.

Para el martes 21 de julio, “será más intensa”, pronosticando vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Agregó que Rancagua, Curicó, Talca y Chillán tendrán condiciones similares, mientras que el sur del país se verá afectado con lluvias desde el miércoles.