Guardia de honor despidió a carabinero asesinado en Valdivia: Presidente asistió al responso

La Escuela de Formación de Carabineros, Grupo Temuco, despidió al cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero con una guardia de honor y un responso que se extendió durante la noche y la mañana del domingo.

El fallecimiento del funcionario fue confirmado durante la jornada del sábado en el Hospital Base de Valdivia. Barquero se convirtió en el nuevo mártir de Carabineros tras permanecer internado por un impacto balístico en el rostro.

El hecho ocurrió durante un procedimiento policial desarrollado en la Región de Los Ríos. La diligencia buscaba ubicar a uno de los prófugos por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, registrado en 2020 en La Araucanía.

Hasta el recinto policial han llegado familiares, amigos y compañeros de institución. Los asistentes han rendido homenaje al uniformado en una jornada marcada por el dolor y las muestras de respeto.

Durante la mañana, el Presidente José Antonio Kast llegó al lugar junto a la primera dama, María Adriasola, y los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau. Las autoridades participan en el responso previo al traslado del féretro.

Según lo informado, cerca de las 14:00 horas el cuerpo del cabo primero fue trasladado hasta la Región de Los Lagos. Allí se realizaron sus funerales y fue sepultado.