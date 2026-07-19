Rodri fue elegido el mejor: Los premios individuales del Mundial y el momento en que España levantó el título

España escribió este domingo una nueva página dorada en su historia y se coronó campeón del Mundial 2026, tras vencer 1-0 a Argentina en la final, conquistando así su segunda estrella.

Tras la victoria del combinado hispano, se produjo la tradicional ceremonia de premiación, que incluyó los reconocimientos individuales a los mejores jugadores del torneo.

El volante y capitán de la “Furia Roja”, Rodri, ganó el Balón de Oro que lo acreditó como el mejor futbolista de la cita planetaria.

Su compañero, Unai Simón, recibió el Guante de Oro por ser el mejor portero, después de recibir tan solo un gol en todo el certamen.

En tanto, la Bota de Oro al goleador del torneo fue para la estrella de la selección francesa, Kylián Mbappé. El delantero, quien anotó un doblete este sábado en la derrota por 6-4 ante Inglaterra en el duelo por el tercer lugar, convirtió un total de 10 goles, superando a Lionel Messi (8).

Por su parte, el defensa español, Pau Cubarsí, de 19 años, fue reconocido como el mejor jugador joven del Mundial.

España levanta el trofeo

Luego de la entrega de medallas, España levantó finalmente el título. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Donald Trump, mandatario estadounidense, le entregaron la copa a Rodri, para que este último alzara el trofeo.

De esta forma, el combinado hispano volvió a gritar campeón en el Mundial después de 16 años, tras el título de Sudáfrica 2010.