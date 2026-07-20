Sismo de magnitud 5,1 termina con al menos seis muertos en Perú

Un sismo de magnitud 5,1 dejó seis personas fallecidas y 21 heridas en Junín, Perú. La información fue confirmada este domingo por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El movimiento telúrico ocurrió a las 21:24 horas del sábado. El epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo, a unos 300 kilómetros al este de Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Además, el temblor tuvo una profundidad de 24 kilómetros. Según el Indeci, la escasa profundidad contribuyó a la gravedad de los daños.

Asimismo, el organismo indicó que la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha agravó los efectos del sismo en varias localidades.

“Lamento profundamente las consecuencias del sismo. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados”, indicó la presidenta electa Keiko Fujimori en redes sociales.

Por su parte, el presidente peruano José María Balcázar aseguró que el Gobierno respondió de inmediato con “el envío de ayuda humanitaria y la coordinación con las autoridades para atender a las familias damnificadas y brindarles asistencia urgente”.

Región muy vulnerable a los sismos

Perú, con 34 millones de habitantes, se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Esta zona se extiende por la costa oeste de América y el este de Asia.

Por lo mismo, en estas regiones se concentra la mayor actividad sísmica del mundo. En Perú se registran al menos 400 sismos de magnitud 4,0 cada año.

De ellos, cerca de un centenar son perceptibles por la población.

Finalmente, el último terremoto de gran magnitud y con consecuencias trágicas ocurrió en Pisco, región de Ica. El sismo se registró el 15 de agosto de 2007 y dejó 595 fallecidos.