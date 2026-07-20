Investigan hallazgo de osamentas humanas luego de socavón provocado por temporal en Coquimbo

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en la identificación de restos humanos encontrados durante la tarde de este domingo en la comuna de Coquimbo.

El hallazgo se produjo a raíz de un socavón generado por el sistema frontal que afecta a la zona. El hecho ocurrió específicamente en las inmediaciones del humedal El Culebrón, donde el agua removió sedimentos y dejó las osamentas al descubierto.

Tras conocerse el descubrimiento, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena aislaron el perímetro para realizar el examen médico-criminalista correspondiente.

“A solicitud de la Fiscalía Macrozona Norte, funcionarios de esta unidad concurrieron al sector de El Culebrón de Coquimbo, puesto que hoy en horas de la tarde, a raíz del frente de mal tiempo, se encontraron diversas osamentas. Al análisis de estas, corresponden a osamentas humanas de data antigua”, informó el comisario Cristian Jara, jefe de la BH La Serena, de acuerdo a Radio Cooperativa.

Las primeras observaciones establecieron que, aunque los restos tienen una data de varios años, no corresponden a hallazgos de pueblos originarios ni a material arqueológico. Por ello, la investigación se mantiene en un contexto de interés médico legal y policial.

Por instrucción del Ministerio Público, las osamentas fueron trasladadas hasta dependencias del Servicio Médico Legal. En el lugar, especialistas en antropología forense realizarán estudios de ADN y los cotejos necesarios para establecer si corresponden a alguna persona registrada como presunta desgracia en la región o el país.