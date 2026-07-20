Ficha FIBE: ¿Qué es y quiénes pueden acceder al bono del Gobierno por el sistema frontal?

En el marco de los efectos provocados por el sistema frontal que se ha registrado en nuestro país, el Gobierno anunció un Bono de Recuperación de Enseres para las familias afectadas por la emergencia.

El requisito indispensable para acceder a este beneficio es contar con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

¿Qué es la Ficha FIBE?

Dicha herramienta es utilizada para evaluar los daños ocasionados por una catástrofe y determinar el nivel de afectación de cada hogar.

Posteriormente, en base a la información recopilada en la ficha, se definirá el monto que recibirá cada familia, sin necesidad de realizar una postulación.

La encuesta se aplica de manera presencial. A su vez, este proceso se encuentra específicamente dirigido a las personas y grupos familiares cuyas viviendas o bienes sufrieron daños debido a la emergencia climática.

Los encargados de realizar la encuesta son funcionarios y funcionarias de las municipalidades o del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ellos se trasladan directamente a las zonas afectadas y se acercan a los domicilios damnificados.

En diálogo con 24 Horas, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que el proceso ya fue activado en la Región del Biobío, particularmente en Penco y Lirquén.

Los montos

Por su parte, la ayuda económica contempla un total de cuatro tramos, los cuales varían según el daño registrado en la vivienda.

En ese sentido, los montos son:

Afectación baja : $375.000

: $375.000 Afectación media : $750.000

: $750.000 Afectación alta : $1.125.000

: $1.125.000 Afectación muy alta: $1.500.000

Cabe destacar que el Bono de Recuperación de Enseres será depositado directamente a las familias cuyos hogares resulten afectados, mediante la CuentaRUT de BancoEstado u otro mecanismo de transferencia directa.

En tanto, cada encuesta aplicada es válida para una emergencia a la vez, es decir, estará vigente para todos los trámites y necesidades que surjan a raíz de la emergencia puntual por la que fue tomada. En el caso de que un hogar sufra posteriores emergencias, se deberá tomar una nueva ficha.