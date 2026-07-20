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Alcaldesa de La Serena clama por ayuda: “Pasó de la emergencia a la catástrofe”

Daniela Norambuena denunció la desaparición de 11 personas en los sectores de Almirante Latorre, Chacay Alto y El Hinojal, con quienes se perdió comunicación.

Patricia Schüller Gamboa
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Alcaldesa de La Serena clama por ayuda: “Pasó de la emergencia a la catástrofe”

Un dramático llamado por ayuda para la comuna hizo la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena. La ciudad está inundada por el desborde del río Elqui, al igual que la de Coquimbo.

Pero la situación más grave que denunció la jefa comunal fue la desaparición de 11 personas en los sectores de Almirante Latorre, Chacay Alto y El Hinojal, con quienes se perdió comunicación.

Norambuena informó también que 120 familias permanecen aisladas debido al desborde de ríos y la interrupción de caminos. En El Hinojal hay personas en los techos de sus viviendas, indicó.

“Pasó de la emergencia a la catástrofe. Es una situación grave la que hoy día está viviendo la comuna de La Serena”, enfatizó.

“Las personas se están ya subiendo al techo porque los brazos de los ríos ya han llegado a sus hogares sin poder salir. La Ruta 41 está cortada“, contó.

“Hemos hecho todo, la parte preventiva, la parte de urgencia, con motoniveladoras, motobombas y camiones aljibe, pero ya el hecho de salvar vidas es una situación mayor”, recalcó.

“Aquí necesitamos al Ejército, necesitamos las fuerzas especiales para poder rescatar a estas personas. Hay personas con riesgo vital”, enfatizó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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