“Usted está perjudicando…”: Raquel Argandoña cuestionó duramente a Vasco Moulian

Una de las dinámicas que se ha podido ver en “Fiebre de Baile” es que Vasco Moulian realiza diversas preguntas a los participantes y, dependiendo de sus respuestas, les asigna una calificación.

Si la respuesta resulta sabrosa, la nota puede subir. Sin embargo, mientras algunos concursantes le siguen el juego, otros se han sentido incómodos con sus interrogantes, lo que ha provocado fuertes encontrones con el actor.

En esta oportunidad, Vasco Moulian se enfrentó a Raquel Argandoña, presidenta del jurado de “Fiebre de Baile”.

“La Quintrala” lo llamó a terreno

El conflicto se produjo luego de que Moulian orientara sus preguntas al término del Mundial de fútbol.

En concreto, el actor le preguntó a Fran Maira por el equipo que había terminado tercero en el torneo. La cantante no supo responder y recibió un 4 como calificación, lo que terminó condicionando su participación y dejándola fuera del programa.

La situación provocó la reacción de Raquel Argandoña. “yo le puedo hacer una consulta a un miembro del jurado, de algo que no entiendo”, partió expresando.

Luego, la jurado planteó su cuestionamiento. “Tenemos una discusión entre los miembros del jurado porque no entiendo por qué usted pregunta cosas nada que ver con el baile. Es verdad, porque perjudica a los participantes”, dejó en evidencia “La Quintrala”.

Sobre el mismo punto, Argandoña agregó: “Estamos en una noche de eliminación y usted está perjudicando, con preguntas que no tienen nada que ver con el baile, a los participantes” , manifestó.

Moulian, por su parte, se defendió asegurando que les realiza preguntas a todos los concursantes. Sin embargo, la “Raca” volvió a cuestionar su dinámica. “Está fuera de reglamento. Le rogaría que haga otro tipo de preguntas, porque no tiene nada que ver con el baile”, le lanzó.

El cruce entre Vasco Moulian y Raquel Argandoña

Fiel a su estilo, Vasco no se quedó callado. “Perfecto, no voy a hacer más preguntas… voy a hacer preguntas sobre ballet clásico”, contestó el actor.

Pero la discusión estaba lejos de terminar. “Usted tiene que evaluar la presentación que hacen en la pista, estamos a días de la gran final Vasco, de verdad”, le refutó Argandoña.

A continuación, Moulian aseguró que sí evalúa a los participantes. No obstante, explicó que sus preguntas cumplen un objetivo dentro del programa. “Ustedes son lo suficientemente capos. Yo tengo que agregarle un poquito de chimuchina, porque si no no estaríamos con el rating que tenemos”. manifestó.

Finalmente, Raquel Argandoña volvió a reprenderlo. La jurado le pidió que no perjudicara a los concursantes con calificaciones tan bajas. “Pero no perjudique porque si usted le pone un 4, obviamente es una nota muy baja para ella. Se lo suplico, por favor, con todo respeto”, sentenció.