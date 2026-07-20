Home Triunfo "prensa española criticó duramente a argentina por gesto de jugado..."

Prensa española criticó duramente a Argentina por gesto de jugadores durante premiación: “Desprecio al campeón”

Diferentes medios españoles cuestionaron al plantel de la Albiceleste, apuntando a que durante la ceremonia de premiación le dieron la espalda al combinado hispano, al optar por acercarse al arco donde estaban sus hinchas.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Prensa española criticó duramente a Argentina por gesto de jugadores durante premiación: “Desprecio al campeón”

Un fuerte dardo lanzó la prensa española a la selección argentina luego de la final del Mundial 2026, donde su país se coronó campeón, tras derrotar por 1-0 al combinado trasandino. 

Diferentes medios de España apuntaron a un hecho que ocurrió durante la ceremonia de premiación. Todo esto, mientras el plantel de la “Furia Roja” recibía las medallas, y también al momento de levantar el título.

Resulta que los jugadores de la Albiceleste le “dieron la espalda” al cuadro hispano, ya que optaron por acercarse al sector donde estaban sus hinchas. 

“Episodio desagradable”

La situación fue interpretada como una “falta de respeto” a España, ya que en otras ocasiones los equipos perdedores suelen presenciar la ceremonia y aplauden al campeón. 

Por ejemplo, el diario AS tituló en una nota “desprecio al campeón”. 

“El final turbio en el que Argentina convirtió el partido ante España en la final del Mundial tuvo otro episodio desagradable cuando los argentinos dieron la espalda a los españoles a la hora de levantar la copa”, agregó. 

En tanto, Marca escribió: “La falta de respeto de Argentina durante la celebración de España”. 

“Los futbolistas de la Albiceleste le dieron la espalda a los españoles mirando a la grada donde estaba su afición mientras los españoles recibían y festejaban la Copa del Mundo. El gesto rompe con la tradición habitual en las grandes citas futbolísticas”, comentó el citado medio. 

El portal 20 minutos también abordó el tema y manifestó: “El feo gesto de los jugadores de Argentina: dan la espalda a España mientras levantaba la Copa del Mundo”.

A su vez, Carrusel Deportivo, espacio de la cadena SER, describió lo ocurrido como un “boicot de Argentina”.

“Los jugadores de Lionel Scaloni sorprendieron dejando una imagen poco usual en la derrota. Aunque sin salir del césped del MetLife Stadium que acogió la gran cita, los argentinos optaron por dar la espalda a la entrega de trofeos, mirando al tendido mientras el foco mediático del resto del planeta apuntaba al círculo central”, complementó. 

“Me duele en el alma…”: El llanto de Messi y Scaloni luego de perder la final del Mundial 
Source Texto: La Nación/Foto: 20 minutos
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Pronóstico del tiempo para esta semana: “Vienen otros ...

La meteoróloga Arlette Chacón dijo que las precipitaciones se mantendrán este lunes en las regiones de Atacama y Coquimbo, las más afectadas con las inundaciones y desbordes de río. En Santiago, las precipitaciones seguirán este lunes con un peak en torno a las 11 horas: “Durante el día, bajarán de intensidad, pero estarán constantes en toda la jornada. No será tan importante como la del viernes”.

Leer mas
Internacional
Sismo de magnitud 5,1 termina con al menos seis muerto...

El movimiento telúrico ocurrió a las 21:24 horas del sábado. El epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo, a unos 300 kilómetros al este de Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Leer mas
Triunfo
Un puñetazo de Molina: El video que explica el origen ...

Leandro Paredes causó polémica por su violenta reacción con Eric García y Gavi tras perder la final del Mundial. Ahora, un video reveló que Nahuel Molina fue quien comenzó el conflicto.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/