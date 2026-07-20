Del orgullo de Trump a la celebración de Vidal por su predicción: Las reacciones tras la final del Mundial 2026

Luego de 39 días llenos de fútbol, el Mundial 2026 de Norteamérica terminó oficialmente este domingo, con el triunfo por 1-0 de España ante Argentina en la gran final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, EEUU.

Tras la victoria del combinado hispano, diferentes figuras reaccionaron al final del torneo. Alguien que celebró fue el volante de Colo Colo, Arturo Vidal, quien siempre aseguró que España era su candidato para ser campeón.

El futbolista nacional publicó un video en sus redes sociales recordando su predicción y adjuntó la frase “yo les avisé”. Además, en la descripción del post añadió: “Lo que sabe el ‘King’”.

En tanto, el presidente de EEUU, Donald Trump, que estuvo presente en la final y en la ceremonia de premiación, también se pronunció.

El mandatario entregó su opinión del partido, y señaló que “España jugó mejor, realmente, pero ambos equipos jugaron bien. Llegaron a la final. Fue muy emocionante, la verdad. Parecía que España dominaba, pero fue un partido muy igualado, así que fue fantástico”.

Después, llenó de elogios la realización de la Copa del Mundo y se mostró “orgulloso” por su país.

“Nunca vi nada parecido. Estamos muy orgullosos de nuestro país. Estamos muy orgullosos del trabajo que hizo todo el mundo. Este fue uno de los mayores eventos de cualquier tipo que se hayan celebrado jamás”, sostuvo.

Por su parte, el histórico exarquero de la selección chilena, Claudio Bravo, se manifestó en su cuenta de X durante la final, compartiendo dos mensajes.

Primero, el exportero escribió “gol legítimo” por el tanto que le anularon a Nico Williams en el tiempo extra de la definición.

Asimismo, al término del partido mencionó: “Ganó el fútbol”.

Finalmente, en su rol de comentarista, el exfutbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic, expresó que “España no solo le ganó a Argentina, le dio una lección de fútbol. Es culpa de Lionel Scaloni, no tuvo respuestas, no hubo plan B, no hizo ajustes, nada”.

“Argentina depende de Messi, durante años todo gira en torno a él. Quedó demostrado que cuándo lo frenas, desaparece el juego de Argentina y su amenaza. No puedes esperar que un jugador, ni siquiera el más grande de todos, pueda resolver los problemas para siempre”, agregó.

A su vez, precisó que España “controló todo, no dejaron respirar a Argentina. Es una actuación de las más completas en una final de un Mundial que yo haya visto. Si quieres ganar, tienes que construir un equipo como el de España, que pueda ganar con o sin tu estrella, a diferencia de Argentina, que esperaba que Messi lo rescatara”.