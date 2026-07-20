“Tienes menos fútbol que un folleto de Avon”: Guarello apunta contra teoría de Axel Kaiser sobre el odio a Argentina por el mundial

Previo a la final del Mundial de Fútbol, el economista Axel Kaiser compartió una particular reflexión en redes sociales sobre la popularidad de Argentina durante la cita mundialera.

Según el economista, la selección albiceleste ha sufrido “ataques que no tienen precedente en la historia de las Copas del Mundo”. A su juicio, esto se debería a las ideas políticas que actualmente gobiernan el país bajo la administración de Javier Milei.

Un análisis de Axel Káiser sobre el por qué de los ataques a la Selección Nacional Argentina y al gobierno tiene como base en realidad una serie de razones políticas a las que identifica.@AXELKAISER pic.twitter.com/GwPnMqz4Ti — BackUpND (@BackUpNDhi) July 18, 2026

“Argentina se está convirtiendo en el último referente de algunos principios básicos de la civilización occidental”, señaló Axel. En particular, se refirió al patriotismo, las “reformas de libertad” y el alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel.

Kaiser sostuvo que esta postura sería intolerable para las élites de izquierda. Según su explicación, dichas élites estarían comandando un ataque sostenido contra la selección liderada por Lionel Messi.

La teoría del economista no pasó inadvertida para Juan Cristóbal Guarello. El periodista deportivo abordó el tema en la última edición de “La Hora de King Kong”, dedicada a la final del Mundial de Fútbol.

“Yo sé que tú tienes menos fútbol que la revista Ritmo, que tienes menos fútbol que un folleto de Avon” dijo el comunicador. Luego, relató una particular anécdota sobre la histórica animadversión entre chilenos y argentinos.

La respuesta de Guarello a la teoría de Kaiser

Guarello recordó que, durante el Mundial de 1990, se encontraba en la universidad. En ese entonces, unos 80 alumnos se reunieron en una sala para ver la semifinal entre Argentina e Italia.

El periodista contó que él y otros cuatro compañeros, incluida una amiga hija de argentinos, eran los únicos que apoyaban a la selección de Maradona.

“Estaban todos por Italia y en contra de Argentina, el año 90 era Menem presidente”, lanzó Guarello. Con esto, cuestionó la idea de que la rivalidad futbolística se explique por la actual política argentina.

“Si vas a inventar teorías, te aconsejo que por lo menos te cuenten cuántos jugadores hay por lado, que te cuenten qué forma geométrica tiene la pelota y que no salta porque tiene un conejo adentro”, siguió el periodista.

A continuación, Guarello repasó distintos momentos en que Chile y Argentina se han enfrentado dentro de la cancha.

“La mala al fútbol argentino no viene de Milei, viene de la final del Sudamericano del 55 con el gol de Micheli, de las finales de la Copa Libertadores de Colo-Colo y Unión Española, estuvimos a punto de ir a una guerra en el año 78, no es de ahora” enumeró el periodista.

Finalmente, Guarello cerró su intervención con una dura frase dirigida a Kaiser: “Cuando tú veas una cancha de fútbol, Axel Kaiser, cierra la jeta, no tienes puta idea, no sabes nada”.