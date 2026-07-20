Piloto español hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial: Video se viralizó 

Un momento insólito se viralizó durante las últimas horas, luego del triunfo 1-0 de España ante Argentina en la final del Mundial 2026 de Norteamérica.

Y es que, en medio del vuelo de un avión, un grupo de hinchas argentinos fue víctima de una inesperada broma del piloto, quien era español.

Los pasajeros, que no estaban al tanto del resultado, esperaban con expectación para conocer el resultado de la final.

En ese momento, el piloto habló a través del altavoz para informar quién se coronó campeón del Mundo. Sin embargo, el hombre comunicó que la Albiceleste había levantado el título.

“Ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial lamentablemente solo la puede ganar uno”, comenzó diciendo.

Luego, señaló: “Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”.

El anuncio provocó gritos y aplausos por parte de los pasajeros argentinos, que comenzaron a celebrar un trofeo que realmente no habían ganado.

Unos segundos después, en los videos que captaron la situación se aprecia que el piloto vuelve a hablar, para contar la verdad y confirmar que “España ha ganado”. No obstante, debido a la algarabía del momento, no quedó del todo claro si los pasajeros escucharon las palabras del piloto.

Revisa el momento:

Un piloto español haciéndolo creer a un avión lleno de argentinos que han ganado el Mundial jdfjdjfjd pic.twitter.com/1wJu7dHVar — offensiveprank (@offensiveprank) July 20, 2026