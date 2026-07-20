Home Triunfo "piloto español hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganad..."

Piloto español hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial: Video se viralizó 

En medio de un vuelo lleno de pasajeros argentinos, un piloto español realizó una inesperada broma y anunció que la Albiceleste se había coronado campeón de la Copa del Mundo, provocando que las personas celebraran un título que no era real.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Piloto español hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial: Video se viralizó 

Un momento insólito se viralizó durante las últimas horas, luego del triunfo 1-0 de España ante Argentina en la final del Mundial 2026 de Norteamérica.

Y es que, en medio del vuelo de un avión, un grupo de hinchas argentinos fue víctima de una inesperada broma del piloto, quien era español. 

Los pasajeros, que no estaban al tanto del resultado, esperaban con expectación para conocer el resultado de la final. 

En ese momento, el piloto habló a través del altavoz para informar quién se coronó campeón del Mundo. Sin embargo, el hombre comunicó que la Albiceleste había levantado el título. 

“Ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial lamentablemente solo la puede ganar uno”, comenzó diciendo. 

Luego, señaló: “Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”. 

El anuncio provocó gritos y aplausos por parte de los pasajeros argentinos, que comenzaron a celebrar un trofeo que realmente no habían ganado. 

Unos segundos después, en los videos que captaron la situación se aprecia que el piloto vuelve a hablar, para contar la verdad y confirmar que “España ha ganado”. No obstante, debido a la algarabía del momento, no quedó del todo claro si los pasajeros escucharon las palabras del piloto. 

Revisa el momento:

Un puñetazo de Molina: El video que explica el origen de la pelea de Paredes con los jugadores de España
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“Usted está perjudicando…”: Raquel A...

El conflicto se produjo luego de que Moulian orientara sus preguntas al término del Mundial de fútbol.

Leer mas
Nacional
Falleció madre, cuñado y 3 hijos: conoce quiénes son l...

El siniestro ocurrió cerca de las 5:00 horas de este lunes, entre los pasajes 14 y 38. Las llamas se propagaron rápidamente por una vivienda donde residía una madre junto a sus tres hijos menores de edad.

Leer mas
DATO ÚTIL
Ficha FIBE: ¿Qué es y quiénes pueden acceder al bono d...

La ayuda económica, dirigida a las familias afectadas por el sistema frontal, contempla un total de cuatro tramos, los cuales varían según el daño registrado en la vivienda.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/