“Su único propósito es desestabilizar el país”: Bancada UDI arremete contra el PC tras amenazar con AC por temporal

La jefa de la Bancada de la UDI, Flor Weisse, junto con el diputado que representa a la Región de Coquimbo, Marco Antonio Sulantay, arremetieron contra el Partido Comunista (PC).

Esto luego que, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro norte del país, una parlamentaria amenazara con presentar una Acusación Constitucional en contra del Gobierno por el manejo de la emergencia.

La diputada por Coquimbo, Nathalie Castillo (PC), si bien no apuntó a ninguna autoridad en particular, publicó anoche en su cuenta personal de X. “No descartamos una comisión especial investigadora después de la emergencia (…) tampoco una acusación constitucional por poner vidas en riesgo conociendo los pronósticos”.

Añadió -antes de que el Ejecutivo decretara la medida- que “las vidas están en riesgo y no hay voluntad política de declarar zona de catástrofe”.

“Desestabilizar el país”

Los diputados de la UDI acusaron al PC de querer “desestabilizar el país” con sus acciones. Cuestionando no sólo la amenaza de una acusación en medio del actual sistema frontal, sino que también la intención del partido de derogar la Ley Naín-Retamal.

“Sólo una colectividad como el Partido Comunista podría estar más preocupada de amenazar con una Acusación Constitucional en vez de colaborar en medio de la actual emergencia. Que por el momento mantiene a miles de familias afectadas. Y donde todos los esfuerzos debieran estar concentrados exclusivamente en ayudar a los damnificados.

Esta actitud demuestra, una vez más, que desde que asumió la actual administración el principal propósito del PC ha sido lograr la desestabilización del país”, criticaron.

Agregaron que “en lugar de contribuir a enfrentar la actual crisis, lo único que consiguen con este tipo de acciones es entorpecer el trabajo del Gobierno, dificultar la coordinación de la emergencia e instalar un clima de confrontación política”.

Los cuestionamientos de los parlamentarios UDI se acrecentaron tras el reciente homicidio del cabo primero de Carabineros, Marcos Cosme Barquero

Por lo mismo, los diputados Weisse y Sulantay aseguraron que “es incomprensible que, mientras el país despide a un nuevo mártir de Carabineros, el Partido Comunista siga insistiendo en debilitar el principal respaldo legal con que cuentan las policías para enfrentar la delincuencia”.

“Cuando algunos insisten en desarmar jurídica y políticamente a Carabineros, el único mensaje que reciben los delincuentes y las organizaciones criminales es que tendrán cada vez menos obstáculos para actuar. Y lo que hay detrás de este tipo de iniciativas no es una preocupación por la seguridad de los chilenos, como lo intenta hacer creer el PC, sino que una estrategia que sólo busca debilitar nuestras instituciones, desestabilizar el país e instalar el caos”, reiteraron.