Intenso sistema frontal deja 5 fallecidos en la Región de Coquimbo

El intenso sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo dejaba hasta la mañana de este lunes cinco personas fallecidas, informó Carabineros.

Según consignó Radio Biobío, las víctimas corresponden a tres personas del sector Cruz de Caña, en la comuna de Coquimbo, y dos del sector El Romero, en La Serena, ambos ubicados en zonas rurales.

El Presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en la Región de Atacama.

El alcalde de Coquimbo y presidente de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, Ali Manouchehri, sostuvo que la medida fue adoptada con retraso, consignó el medio citado.

“Tenemos lugares totalmente aislados por la salida de las quebradas, personas desaparecidas desde ayer intentando evacuar con una alerta SAE tardía, por eso el estado de catástrofe llega tarde“, afirmó.

El jefe comunal agregó que los equipos municipales continúan evaluando la magnitud de los daños mediante drones. Esto en la medida en que las condiciones meteorológicas lo permiten.

Abastecimiento de agua potable

A la emergencia provocada por las lluvias se suma ahora un complejo escenario para el abastecimiento de agua potable.

La sanitaria Aguas del Valle informó la destrucción total de sus instalaciones de captación en el sector Las Rojas, en la comuna de Coquimbo, debido al aumento del caudal del río Elqui.

El gerente de la empresa, Andrés Nazer, indicó que no existe un plazo definido para restablecer la operación.

“Esperamos que el río empiece a bajar su volumen de escurrimiento y recién ahí vamos a poder acceder”, explicó.

Mientras persista la contingencia, la compañía anunció la instalación de nuevos estanques estacionarios para abastecer a la población afectada, los que se sumarán a los 100 ya desplegados desde el inicio de la emergencia.

En la comuna de La Serena, la alcaldesa Daniela Norambuena informó que la emergencia mantiene a 1.655 personas aisladas y a otras 360 en albergues.

Añadió que se han evacuado cerca de 600 personas y que cinco han debido ser rescatadas. Además, señaló que aún permanecen 10 personas desaparecidas.

“Lo más triste a la fecha es que tenemos una confirmación ya de una persona fallecida, una mujer en el sector del Cajón del Romero. Estamos también esperando la determinación de una segunda persona que sería en El Chacay Alto”, indicó la autoridad comunal.