Conquistó su segunda estrella: España venció a Argentina en el alargue y se coronó campeón del Mundial 2026

España se borda su segunda estrella. En un partido donde fue claro dominador en el MetLife Stadium, la “Furia Roja” se impuso por 1-0 este domingo a Argentina en el alargue y se coronó campeón del Mundial 2026.

El combinado hispano, sin deslumbrar, fue superior en el primer tiempo, apelando a la posesión y la circulación del balón. Sin embargo, salvo algunos remates en los que estuvo atento Emiliano “Dibu” Martínez, no generaron mayor peligro en el arco trasandino.

La Albiceleste, en tanto, se mantenía bien ordenada en defensa y esperando su oportunidad, aunque sin claridad para crear ocasiones.

De hecho, y sin ir más lejos, los dirigidos por Lionel Scaloni no tuvieron remates al arco de Unai Simón durante los primeros 45’ minutos.

Así, en un partido más bien cerrado, con cierto dominio español, se fueron al descanso sin goles en el marcador.

Luego del inédito show de mediotiempo, la tónica continuó en la segunda mitad, con la “Furia Roja” controlando el trámite del cotejo.

Eso sí, con el correr de los minutos se fue acrecentando la superioridad del equipo dirigido por Luis de la Fuente, quienes arrinconaron a Argentina en su propio campo.

Los europeos, con varias ocasiones de peligro, inquietaron a la zaga trasandina. No obstante, el elenco sudamericano lograba resistir en defensa, y en paralelo, “Dibu” Martínez respondió de buena manera cada vez que fue requerido.

En la recta final, los argentinos seguían sin llegar a la portería contraría, y no conseguían reaccionar. Y para colmo, el duelo se puso aún más complejo para los campeones de Qatar 2022, ya que a los 90+4’ sufrieron la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió su segunda amarilla por una dura entrada sobre Pau Cubarsí.

Posteriormente, el “Dibu” volvió a estar brillante para atajar un peligroso tiro libre de Lamine Yamal (90+8’), salvando a su selección. Y de esta forma, con el 0-0 en el marcador, la final se fue al tiempo extra.

En el inicio del alargue, Martínez estuvo una vez más notable, atajando con lo justo un cabezado de Nico Williams (93’). La Albiceleste, sabiendo la desventaja numérica, apostó por resguardarse completamente en su zona, con miras a una eventual definición a penales.

De hecho, en su último cambio, Scaloni optó por el ingreso del defensor Marcos Senesi en lugar de Julián Álvarez, dejando a Lautaro Martínez en la banca.

Y pese a que el dominio de España era total, no conseguían concretar sus diferentes opciones. Asimismo, Williams había logrado anotar, pero el tanto fue anulado por una falta previa de Mikel Merino (96’).

Sin embargo, al inicio del segundo tiempo del alargue, el conjunto europeo pudo vencer finalmente a la resistencia argentina. En el 106’, Williams pivoteó atrás un centro al segundo palo, y Ferran Torres, con un remate de primera, anotó merecidamente el 1-0.

Argentina, obligando a ir por el empate, mejoró en los últimos minutos e incluso estuvo cerca igualar a través de Senesi y Giuliano Simeone. Pero, a diferencia de sus anteriores encuentros, ahora no consiguió la épica y cayó por la cuenta mínima.

El combinado trasandino nunca logró encontrarse en el partido, lo que se vio reflejado en sus escasas llegadas. Por su parte, Lionel Messi, al igual que el resto de sus compañeros, no pudo ser gravitante en esta oportunidad y dijo adiós a su último Mundial.

En tanto, España levantó su segundo título en una Copa del Mundo, después de consagrarse por primera vez en Sudáfrica 2010. El cuadro hispano coronó así una campaña notable, donde tras empatar con Cabo Verde en el debut, ganó sus siguientes siete partidos y recibió solo un gol en todo el torneo.

El gol de España: