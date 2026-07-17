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“No sean indecentes”: José Antonio Neme hizo duro emplazamiento a constructora por la caída de grúa en Coquimbo

“Yo les pido que sean gente, que sean decentes, si tienen un proyecto de envergadura importante en una zona residencial y tuvieron este accidente, que lo entiendo, pero en un accidente alguien tiene que pagar las consecuencias”, dijo el conductor de Mega.

Eduardo Córdova
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“No sean indecentes”: José Antonio Neme hizo duro emplazamiento a constructora por la caída de grúa en Coquimbo

La Dirección del Trabajo ordenó suspender las faenas en la obra de construcción donde este jueves se desplomó una grúa en la comuna de Coquimbo. La medida busca resguardar la seguridad y salud de los trabajadores.

La decisión fue adoptada tras el accidente que provocó daños materiales en seis viviendas del sector Sindenpart. Luego de conocerse el hecho, fiscalizadores acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y verificar el cumplimiento de la normativa laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Por su parte, los vecinos de las viviendas destruidas por la enorme estructura esperan que la constructora entregue una respuesta efectiva a la brevedad. Esto, considerando que actualmente no tienen un techo donde resguardarse y que estuvieron expuestos a un grave peligro durante el accidente.

Frente a la urgencia de los afectados, el conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, emplazó directamente a los responsables del hecho.

“Yo les pido que sean gente, que sean decentes, si tienen un proyecto de envergadura importante en una zona residencial y tuvieron este accidente, que lo entiendo, pero en un accidente alguien tiene que pagar las consecuencias”, dijo.

Luego, Neme cuestionó la posibilidad de que las familias afectadas deban enfrentar demoras y trabas para obtener una solución.

Luego complementó diciendo que “ya lo estoy viendo, vengo del futuro, se como funcionan las cosas, y veo esas familias en una suerte de Vía Crucis que significa ‘que el seguro dijo, que el liquidador dijo, que el seguro no, que hay un deducible, que hay un copago…’ No sean indecentes, pónganse frente a las familias con un cheque en blanco porque esto es muy terrible”.

Casa impactada por grúa quedó casi totalmente destruida en Coquimbo
Source Texto: La Nación / Foto: X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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